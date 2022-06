Amt vende 43 bus inquinanti: un terzo del parco mezzi urbano sarà fuori norma nel 2024

Genova. Amt si libera di 43 autobus acquistati più di vent’anni fa che all’inizio del 2023 diventeranno fuori legge e prepara un piano di alienazioni che entro il 2024 permetterà di rottamare 136 mezzi tra i più inquinanti. Il via libera all’alienazione delle vetture è arrivato ieri con un decreto della giunta regionale.

Si tratta in realtà dell’attuazione di quanto previsto dal decreto legge 121 del 10 settembre 2021 secondo cui “in tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024”.

Il parco mezzi da dismettere entro la fine del 2023 ai sensi delle normative anti-inquinamento ammonterebbe a ben 218 veicoli (circa un terzo del totale). E nonostante il sindaco Marco Bucci abbia promesso più volte la completa elettrificazione del trasporto pubblico genovese entro il 2025, Amt chiederà “in via precauzionale” una deroga per usare bus Euro 2 fino al 31 marzo 2023 e bus Euro 3 fino al 31 dicembre 2026.

Impossibile andare più veloce perché, come ricorda la Regione nel documento, Amt “a causa di problemi logistici, è costretta a ricoverare i mezzi accantonati definitivamente in un’area collocata presso Genova Aeroporto con una capacità inferiore a 20 mezzi e per tale ragione le operazioni di alienazione possono essere eseguite per piccoli lotti”.

Nei prossimi mesi l’azienda di trasporto pubblico genovese dirà addio a veicoli di diverse tipologie: ci sono 3 Iveco CityClass da 11 metri, 23 Irisbus da 11 metri e 17 Bredamenarinibus da 9 metri, tutti immatricolati tra il 1999 e il 2000. Amt dovrà accantonare il valore della plusvalenza derivante dall’alienazione per reinvestirlo in beni ammortizzabili destinati ai servizi di competenza regionale.