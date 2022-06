Amt: il 30 giugno la linea 606 modifica il percorso per lavori stradali

Genova. A causa di lavori stradali, giovedì 30 giugno dalle ore 23.00 a fine servizio, la linea 606 (via De Gaspari – stazione Principe) modificherà il percorso come di seguito indicato.

Direzione via De Gaspari (Boccadasse): i bus, giunti in via Gobetti, transiteranno per via Nazario Sauro, corso Italia, via Tommaso Campanella e via Oreste De Gaspari dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione stazione Principe: i bus, giunti in via Righetti, proseguiranno per la nuova rotatoria, via Bovio, corso Italia, via Nazario Sauro e via Gobetti dove riprenderanno regolare percorso.