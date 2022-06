Ambiente, Barbieri (Genova Domani): “Puntare su riciclo dei rifiuti, da pulizia dei boschi biomassa per sviluppo energetico”

Genova. Cura del verde urbano e controllo dell’igiene stradale. Implementazione dei sistemi virtuosi di gestione dei rifiuti riciclabili con l’introduzione del sistema vetro a rendere. Sono le principali proposte lanciata nella giornata mondiale dell’Ambiente dalla formazione civica Genova Domani che si presenta alle elezioni comunali della prossima settimana a sostegno di Marco Bucci sindaco.

A parlarne è Federico Barbieri candidato di Genova Domani per il consiglio comunale: “Abbiamo posto molta attenzione ad un tema centrale delle politiche europee degli ultimi anni: il tema dell’ecologia nella città sostenibile. Nonostante i grandi passi avanti fatti in questi ultimi per l’incremento della raccolta differenziata e il miglioramento del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a Genova la strada da fare è ancora tanta. Oltre ad aumentare il riciclo dei rifiuti, che però non garantisce la qualità del rifiuto, proponiamo un sistema di riutilizzo del differenziabile re-introducendo il sistema del vuoto a rendere così come già sollecitato dalle nuove normative sulla responsabilità della produzione degli imballaggi e la pesatura puntuale del rifiuto come incentivo diretto per coinvolgere i cittadini ed educarli ad un sistema virtuoso di premiazione, e non più di sanzionatorio, per la gestione del rifiuto”.

Barbieri conclude lanciando una proposta che riguarda anche il miglioramento del patrimonio boschivo della nostra città: “Anche la gestione ambientale rientra nel tema visto che dalla pulizia boschiva è già noto che potrebbero essere prodotte grandi quantità di biomassa ad uso energetico, un motivo in più per cui Genova debba implementare i sistemi di gestione dei rifiuti”.