Allarme bomba durante la processione di San Giovanni: artificieri fanno brillare valigia abbandonata

Genova. Momenti di tensione e apprensione questo pomeriggio a Caricamento, quando una valigia, in apparenza abbandonata, ha fatto scattare un allarme bomba. A pochi metri, infatti, stava passando la processione di San Giovanni con tutte le autorità cittadine.

L’allarme è scattato poco dopo le 18,30: tutta la piazza è stata isolata e transennata, i negozi sono stati fatti chiudere momentaneamente mentre gli artificieri della polizia si preparavano a verificare il contenuto della borsa. Sul posto anche vigili del fuoco e medici del 118 in caso di necessità.

Dopo aver messo in sicurezza tutta la piazza, gli artificieri hanno approcciato la valigia con uno speciale cannone ad acqua che ha fatto brillare la borsa, aprendola. Dentro, per fortuna, solo vestiti e effetti personali di una persona al momento non rintracciata. Verso le 20, quindi, l’allarme è rientrato.