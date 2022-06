Albaro, auto fuori controllo si ribalta e schianta contro altre vetture in sosta: due feriti

Genova. Uno schianto nelle primissime ore del mattino ha svegliato il quartiere di Albaro. Intorno alle 5.30 un’auto di cui il conducente aveva perso il controllo, in curva, si è ribaltata su un fianco e poi si è schiantata con altre vetture in sosta.

I fatti sono avvenuti in via Rosselli, parallela di corso Italia, vicino all’Esselunga di via Piave. A bordo della macchina incidentata due persone, due ragazze, ferite ma non in modo grave.

I due sono stati soccorsi dai militi della Croce Bianca e dai Nuovi volontari di San Fruttuoso, insieme all’automedica del 118. Sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per un paio d’ore (ma adesso riaperta) per consentire i rilievi da parte della sezione infortunistica della polizia locale. Gli agenti hanno sottoposto gli occupanti dell’auto all’alcoltest.