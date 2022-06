Al via Fish&Djs: dj set e fritto di pesce al Mercato dei pescatori della Darsena

Genova. Dj set e fritture di pesce. Musica elettronica da ballare, tra i colori di un tramonto sul mare e una degustazione di vini liguri. Al Mercato dei Pescatori della Darsena (calata Simone Vignoso) torna “Fish&Djs”, eccezionalmente in programma giovedì 23 giugno (ore 18). Protagoniste del nuovo appuntamento serie di spettacoli targata Forevergreen le dj Xaxer e Kløy Nøn. Ad accompagnare i dj set il pescato del giorno, fritto al momento dai pescatori, e una degustazione di vini locali. L’ingresso a “Fish&Djs” è gratuito.

A esibirsi tra la banchina e il mercato del pesce due dj che esordiscono a “Fish&Djs”: Xaxer e Kløy Nøn. «I dj set di giovedì 23 giugno – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark – sono un variopinto viaggio tra culture, generi e stili musicali. Xaxer crea dei veri e propri “paesaggi sonori”, che avvolgono e sorprendono di traccia in traccia. Anche Kløy Nøn propone una selezione eclettica e futurista, con un flow sonoro che tocca dream-pop e dance, con afrobeat, techno, break beat e jazzy-house, senza dimenticare balzi nel passato e citazioni cinematografiche. Un imperdibile doppio set tutto al femminile».

Giovedì 23 giugno è inoltre in programma una degustazione di vini dell’azienda agricola Torre Pernice di Albenga. L’ingresso a “Fish&Djs” è gratuito, mentre per la degustazione è necessaria la prenotazione, da effettuare al numero 3515320035 (Barbara).

FISH&DJS

Un format consolidato, molto seguito e studiato con un obiettivo preciso: valorizzare con la musica elettronica il territorio attraverso le risorse di cui dispone, come il commercio ittico e i produttori locali. «Fish&Djs è uno dei nostri eventi più amati dai genovesi – spiega Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark – e, proprio per il gran riscontro ottenuto negli ultimi cinque anni, abbiamo deciso di proporre un calendario più esteso composto da quindici eventi tra maggio e settembre». Fish & Djs è in calendario tutti i venerdì da maggio a fine settembre al Mercato dei Pescatori della Darsena.

«In questi ultimi cinque anni – prosegue Mazzone – abbiamo investito sull’area della Darsena in ottica di rigenerazione urbana attraverso la cultura, coinvolgendo diverse filiere produttive della città per creare uno scenario sempre più nord-europeo attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico dal vivo: una soluzione ideale per divertirsi il venerdì sera in tranquillità, assaggiando il pescato del giorno, ascoltando musica elettronica e degustando delizie di produttori locali, promuovendo buone pratiche di sostenibilità ambientale per i giovani e la collettività».

Fish&Djs è un progetto di Forevergreen, impresa culturale creativa attiva nel settore dello spettacolo dal vivo e dell’innovazione culturale, in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria, Associazione Pescatori Liguri Calata Darsena, Galata Museo del Mare, Worldrise, Comune di Genova e Regione Liguria.