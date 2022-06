Al Club Amici del Cinema “La promessa – il prezzo del potere”, ci saranno anche alcuni candidati alle comunali

Genova. Martedì 7 giugno a Genova, alle ore 20.45, sarà programmato al Club Amici del Cinema (via Carlo Rolando 15) “La promessa – Il prezzo del potere” di Thomas Kruithof alla presenza di alcuni candidati alle imminenti elezioni comunali, che dopo la proiezione saranno invitati a esprimersi sull’opera vista anche in base alla propria esperienza politica.

Si ritiene che “La promessa – Il prezzo del potere” sia il film che i candidati alle elezioni devono vedere, in quanto è un viaggio nel dietro le quinte della politica amministrativa con tutte le sue gestazioni formali, i progetti da approvare, i compromessi e le partite politiche in gioco.

Presentata alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia in apertura della sezione “Orizzonti”, l’opera racconta la vicenda Clémence (Isabelle Huppert), sindaca di una città vicina a Parigi alla fine del suo secondo mandato. Nonostante abbia combattuto per anni contro la disoccupazione e la povertà che affliggono la città, la protagonista ha deciso di non ricandidarsi e lasciare spazio alla sua giovane vice Naidra. A conclusione della sua carriera amministrativa, la donna vuole però riqualificare un edificio periferico tramite un progetto multimilionario e di non facile approvazione.

