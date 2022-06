Aggressione al Galliera, Lista Toti a Rossetti: “Attacchi strumentali”

Genova. Dopo la denuncia del consigliere regionale Pippo Rossetti sulla situazione della sicurezza nel pronto soccorso del Galliera, arriva il comunicato stampa della Lista Toti Liguria, che parla di “strumentali attacchi”.

“Oggi scopriamo che il Pd vorrebbe il governatore sceriffo. Magari per poi attaccarlo dicendo che la legge non gli consente di farlo. L’ultima sortita del consigliere regionale Pippo Rossetti è imbarazzante. Incolpa il presidente e assessore alla Sanità, Giovanni Toti, per le aggressioni al personale dell’ospedale Galliera, al quale va tutta la nostra forte e incondizionata solidarietà”, si legge in una nota.

“Il problema è che Rossetti non sa, o fa finta di non sapere che sarebbe anche peggio, chi ha tolto i posti fissi di polizia dagli ospedali. Non è stata la Regione e neppure è una novità recente. Per legge non c’è più l’obbligo per le forze dell’ordine di presidiare giorno e notte i pronto soccorso. Scelta dettata, a livello nazionale, dalla carenza di personale”, prosegue la Lista Toti.

“Non spetta alla Regione dare ordini a poliziotti e carabinieri – continuano gli arancioni – né tanto meno ai prefetti che hanno l’esclusiva competenza sugli incarichi da affidare alle nostre divise. Non si tratta neppure di stipulare accordi: lo stesso Rossetti si risponde da solo affermando che le guardie giurate, sempre per una questione normativa, non possono intervenire a difesa delle persone ma solo delle cose”.

“Il presidente Toti non intende indossare una stella da sceriffo che non gli compete. In compenso a scintillare è ancora una volta la strumentalizzazione del Pd: neppure se glielo ripetono i cittadini, ogni volta, con il voto, i dem capiscono che non incantano più nessuno”, concludono dalla lista Toti.