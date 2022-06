Agenzia per la famiglia, assessore Rosso: “A Genova c’è ancora molto lavoro da fare”

Genova. “Da quando sono entrata nella giunta Bucci, a novembre 2020, una delle mie deleghe è l’Agenzia per la famiglia. Mi occupo anche delle fasce deboli, dei diversamente abili e del loro diritto allo studio” a dirlo Lorenza Rosso, assessore avvocatura, affari legali e famiglia del Comune di Genova e candidata per Vince Genova alle prossime amministrative del 12 giugno.

E prosegue: “L’Agenzia per la famiglia è un ufficio che nasce nel 2017, con una delibera di Giunta. Si tratta quindi di un ufficio giovane che deve interfacciarsi in modo trasversale con tutti gli assessorati che si occupano della famiglia, dalla donna in gravidanza alla persona anziana. L’Agenzia ha fatto molto e molto ancora c’è da fare. Negli anni si è creata una rete, sia per quanto riguarda le associazioni di auto muto aiuto, molto utili nel periodo del Covid. L’Agenzia per la famiglia infatti ha creato, per tutte queste associazioni di auto muto aiuto, una guida sia online che cartacea, divisa per settori.

Poi spiega ancora: “Si è iniziato poi un percorso coni baby kit, consegnato a tutti i nuovi nati. Non si tratta solo di una consegna di prodotti, per i bambini e per le mamme, ma è anche un punto informativo. Inoltre da poco è cominciata una collaborazione con Unicef, che metterà un suo point all’interno dei locali dell’Agenzia per la famiglia con personale a disposizione di mamme. Dal 2021 ad oggi sono stati consegnati oltre 1.700 baby kit. L’Agenzia per la famiglia ha istituito anche le letture al telefono, un progetto molto importante per gli anziani ma anche per le mamme con i bambini”.

Infine Rosso conclude: “È stato fatto molto e molto c’è ancora da fare. L’Agenzia per la famiglia è un ufficio aperto, che si trova a palazzo Tursi. Ma non solo: è stata creata anche un app che si chiama Happy Family, per il momento dedicata alla fascia di età 0-6 anni, ma che stiamo implementando per tutte le altre fasce”.