Genova. Nel pomeriggio, intorno alle 16, si è verificato un incidente in autostrada A10, all’altezza di Genova Ovest-Aeroporto, dove una moto si è scontrata contro un’auto.

Sul posto è giunta, in codice rosso, l’automedica del 118. Dopo le prime cure prestate sul posto, l’autista della moto, una donna, è stata poi trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Le sue condizioni non risultano gravi.