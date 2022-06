Aeroporto di Genova, dal 30 luglio partono i nuovi voli Ita per Alghero e Olbia

Genova. Novità in arrivo per l’aeroporto di Genova: da oggi sono in vendita i nuovi voli Ita Airways verso Alghero e Olbia. I collegamenti saranno operati ogni sabato e domenica dal 30 luglio al 4 settembre.

Il volo per Alghero partirà da Genova alle 12.50 con arrivo alle 13.55, quello per Olbia partirà alle 15.10 con arrivo alle 16.30. Ritorno da Alghero alle 10.45 con arrivo alle 11.55, da Olbia alle 17.15 con arrivo alle 18.20.

La compagnia di bandiera opera già da Roma Fiumicino verso Genova e viceversa 26 frequenze settimanali, che con i voli da e verso la Sardegna arriveranno a 30 frequenze settimanali.

“Un passaggio importante per il rafforzamento della Liguria in ambito nazionale, in due regioni particolarmente strategiche sia in ambito lavorativo sia turistico – commenta il presidente ligure Giovanni Toti -. L’istituzione della nuova tratta della compagnia di bandiera per raggiungere la Sardegna è il frutto della sinergia e collaborazione tra le istituzioni. Un segno dell’attrattività del nostro territorio, sempre più strategico per il turismo ma anche per il transito dei passeggeri”.

“L’apertura ufficiale della rotta Genova-Alghero e Genova-Olbia è un passaggio importante nel percorso di radicamento e rafforzamento della nuova compagnia – dichiara Raffaella Paita, presidente della commissione Trasporti della Camera -. La copertura di queste due tratte avvicinerà da un lato Sardegna e Liguria; dall’altro, rappresenta una tappa importante del processo di radicamento in Italia e all’estero necessario a Ita per irrobustirsi e quindi raggiungere l’auspicata solidità commerciale”.

Nell’estate 2022 crescono anche le frequenze sul network Intercontinentale. A partire dal 30 luglio, a seguito della crescita della domanda da/per gli Stati Uniti, ITA Airways inserirà un volo addizionale sulla rotta Roma FCO – New York JFK che opererà 3 volte alla settimana il martedì, venerdì e il sabato, dal 30 luglio al 17 settembre, con aeromobile Airbus A330, portando l’offerta complessiva sulla rotta da 14 frequenze a 17 frequenze settimanali. Da agosto, inoltre, le rotte Roma Buenos Aires e Roma San Paolo diventeranno giornaliere.