Acli scommette sul crowdfunding per rilanciare le periferie con nuovi servizi e opportunità

Genova. Sono online su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – le campagne di raccolta fondi legate al network di Acli aps – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, nato con l’obiettivo di riappropriarsi degli spazi urbani offrendo nuovi servizi e opportunità.

A seguito della pandemia e dei mesi di lockdown, infatti, molte aree cittadine – e, in particolare, quelle più periferiche – hanno subito un ulteriore impoverimento, facendo emergere nuove problematiche e amplificando le criticità già esistenti. Da qui, la decisione di Acli aps di sostenere progetti che mirassero a riappropriarsi degli spazi comuni, facendoli rivivere grazie a iniziative volte a favorire la partecipazione comunitaria.

Ecco la campagna genovese alla quale si può contribuire:

Le Acli di Genova puntano sul crowdfunding per realizzare un bar sopra il mare, uno spazio di aggregazione situato su una collina che divide due quartieri popolari della città e rivolto ai giovani più fragili che, grazie a questa iniziativa, avranno un’opportunità in più per avvicinarsi al mondo del lavoro e sviluppare autonomia e nuove competenze. Il progetto nasce dall’esigenza del Circolo ACLI di Solidarietà della Costa di Rivarolo di mettersi in rete con altre organizzazioni locali per essere d’aiuto alle esigenze del territorio, che sono tante e che hanno evidenziato il bisogno di andare incontro ai giovani adolescenti, in quella fascia d’età in cui la socialità sana può essere un supporto importante per crescere bene.