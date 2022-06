Accendiamo l’estate, i vigili del fuoco incontrano i piccoli pazienti del Gaslini

Genova. Oggi, 21 giugno, solstizio d’estate, il Vigili del Fuoco del Comando di Genova e dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, hanno organizzato la manifestazione “Accendiamo l’Estate” per i giovani pazienti dell’Istituto Giannina Gaslini.

I ragazzi per tutta la giornata hanno vestito i panni dei nel Vigili del Fuoco provando l’uso di tubazioni antincendio, le attrezzature di soccorso, una teleferica di soccorso, droni, moto d’acqua per il soccorso in mare e utilizzo dei cani da ricerca.

Per chi non poteva raggiungere le aree esterne dell’Istituto, sono stati gli stessi pompieri a entrare nei reparti per un saluto ed un sorriso.