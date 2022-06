A Genova il rombo dei motori inconfondibile per l’invasione delle Harley Davidson

Centinaia di Harleisti si sono ritrovati oggi al Porto Antico per iniziare un giro panoramico alla scoperta delle meraviglie di Genova. Una grande festa che proseguirà anche domenica mattina con la parata delle moto tra le vie storiche della città. Un evento che ha attirato tantissimi appassionati e curiosi e che sostiene il progetto “Route 21 Chromosome on The Road” per il supporto ai ragazzi affetti da sindrome di Down. “Un weekend con le Harley Davidson assolute protagoniste nella nostra Genova”, ha detto il sindaco Marco Bucci presente all’avvio della parata.