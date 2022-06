A.A.A scrutatori cercasi, raffica di rinunce a poche ore dalle elezioni: Tursi corre ai ripari con le catene whatsapp

Genova. A poche ore dall’apertura dei seggi elettorali per il giorno del voto di Comunali e referendum a Genova è caccia agli scrutatori. Già nei giorni scorsi si erano contate molte rinunce tra coloro che erano stati nominati ma, forse per il timore del contagio per via dei tre giorni di lavoro al chiuso senza mascherine e a contatto con centinaia di persone, e forse anche perché l’estate ha deciso di scoppiare proprio nel weekend elettorale, sta di fatto che nel tardo pomeriggio del sabato sono iniziati a circolare messaggi whatsapp con la seguente dicitura:

Abbiamo problemi con gli scrutatori perché un certo numero ha dato forfait all’ultimo. Se qualcuno desidera prestarsi mi mandi un messaggio. Basta essere cittadini italiani ed avere compiuto 18 anni. Grazie, mi scuso per il disturbo.

La catena whatsapp è partita dallo stesso Comune. “Un certo numero”, secondo alcune fonti di Tursi, sarebbe stato equivalente ad alcune decine, secondo altre fonti, sempre interne alla macchina comunale, addirittura a centinaia ma va detto che il sistema di messaggi sta funzionando e molte disponibilità sono arrivate nelle ultime ore. (Un aggiornamento delle 20.39 vede solo mancare all’appello un presidente di seggio a Cornigliano).

Quanto guadagna uno scrutatore?. Va ricordato, non si tratta di volontariato. L’attività ai seggi viene retribuita. Per gli scrutatori e i segretari sono previsti 208 euro (120 di base oltre alle maggiorazioni legate alle schede dei referendum). Per i presidenti, nominati questi ultimi dalla Corte di Appello, si parla di 282 euro.

“Lavoraccio”. Non una cifra irrisoria, soprattutto per uno studente o un disoccupato, ma comunque appena commisurata a un impegno di tre giorni: l’allestimento dei seggi (e qualcuno ha iniziato già venerdì), il giorno del voto e poi il giorno dello scrutinio e della riconsegna delle schede.

Multe per i rinunciatari. La legge stabilisce che la rinuncia va fatta entro 48 ore dalla nomina. Ma spesso non accade così. Eppure le sanzioni per chi “diserta” senza un grave e valido motivo (salute o impegni di lavoro inderogabili) sono pesanti, ben più salate di quanto si potrebbe ottenere, come rimborso, per il lavoro nei seggi stessi: la multa va da 309 a 516 euro.

Nella settimana appena passata la commissione comunale aveva già attinto dall’Albo degli scrutatori per trovare tutte le disponibilità ma poi ha incrementato l’elenco attraverso nuove candidature arrivate via mail. Non è bastato. Ma il potere dei broadcast whatsapp è stato notevole.

Per candidarsi. Chi volesse mettersi a disposizione può provare a contattare i numeri dell’ufficio elettorale di corso Torino – 010 5576829, 010 5576841 – super occupati in queste ore o inviare una mail a

elettorale@comune.genova.it.

Scrutini senza fine. L’altro problema è rappresentato dal fatto che, a questo punto, nei seggi ci sarà una percentuale altissima di scrutatori alla primissima esperienza: questo insieme all’alto numero di schede e votazioni (5 per i referendum, comune e municipi per le amministrative) potrebbe rivelarsi un mix micidiale per le complesse operazioni di scrutinio. Non è escluso che per conoscere l’esito ufficiale delle elezioni bisognerà attendere la notte di tra lunedì e martedì.