Ztl a Nervi, dopo Euroflora il comitato torna alla carica: “Ascoltateci”. E si prepara alla class action

Genova. “Abbiamo aspettato finisse Euroflora perchè è un evento che da lustro a Nervi e alla città, anche se non ha portato a grandi affari per noi, ora però dobbiamo essere ascoltati, la situazione per molti di noi è veramente disperata”. Queste le parole di alcuni dei coordinatori del neo costituito “Comitato Nervi 2022 No ZTL”, che torna alla carica per cercare un dialogo con l’amministrazione civica per al fine di cancellare la discussa sperimentazione della zona a traffico limitato.

Le criticità portate dalla rivoluzione della viabilità non hanno dato segno di rientro: secondo i tanti commercianti e residenti che formano il comitato, infatti, la vita a Nervi è peggiorata sensibilmente in questi mesi di ‘sperimentazione’: “Nonostante le diverse dichiarazioni che abbiamo letto su alcuni giornali o in alcuni post, la situazione qua non va per nulla bene, anzi, va sempre peggio – ci spiegano – clienti storici mai più visti e tanto traffico congestionato per colpa della nuova gestione semaforica di via Somma”.

“Le modifiche introdotte alla viabilità, peraltro in palese contrasto con i più elementari fondamenti della tecnica urbanistica in materia di pianificazione dei flussi veicolari in uscita dalle delegazioni periurbane, oltre a non avere portato alcun sensibile beneficio alla comunità, non hanno ancora palesato quale sia l’effettivo obbiettivo che si intenda conseguire attraverso una insensata limitazione dell’accesso alla delegazione, istituendo una zona a traffico limitato per poco più di 200 metri di asse viario”. Questo è quanto scrivono in una nuova lettera indirizzata al Municipio e all’amministrazione civica, chiedendo un incontro urgente per spiegare ancora una volta la situazione che si è venuta a creare nel quartiere.

“Non vogliamo lo scontro, vogliamo il dialogo e vogliamo chiarezza su quello che l’amministrazione ha realmente in mente di fare a Nervi. In questi giorni di Euroflora siamo stati in silenzio perchè teniamo a Nervi e non volevamo dare adito a strumentalizzazioni. Noi siamo per ogni iniziativa che porti qualcosa al quartiere, anche se in questi 16 giorni di kermesse le cose non sono cambiate. Ora però vogliamo essere ascoltati. Siamo pronti a mobilitarci e stiamo studiando gli estremi per una eventuale class action. Sono troppi i danni che stiamo patendo: dopo due anni di pandemia il commercio andava tutelato, mentre è stata fatta questa ‘sperimentazione’, a cavallo dei mesi caldi per gli esercenti, come il Natale e il periodo dei Saldi. Anche la minima richiesta del ripristino della linea del 15 non ha trovato sponda. Ora non possiamo più permetterci di aspettare”.