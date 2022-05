Yacht Club Chiavari, successo per la prima edizione della Regata dei Due Parchi

Chiavari. Si è tenuta questo fine settimana, sabato 14 e domenica 15 maggio, la prima edizione della Regata dei Due Parchi, evento velico organizzato dallo Yacht Club Chiavari Asd e patrocinato dal Comune di Chiavari.

“Dopo due anni di stop delle regate primaverili a causa della situazione sanitaria, quest’anno abbiamo voluto ricominciare celebrando, oltre alla bellezza del nostro Golfo Tigullio, anche quella dei due parchi marini a noi più vicini, il Parco delle Cinque Terre e il Parco di Portofino, e il legame che li unisce al nostro Golfo Tigullio. Il nostro intento è quello di coinvolgere un buon numero di imbarcazioni, spinte a partecipare non solo dalla competizione in sé, ma anche dalle meraviglie dei paesaggi che faranno da cornice alla nostra regata” spiega Roberto Bosè, presidente dello Yacht Club Chiavari.

La regata era riservata le imbarcazioni delle classi ORC, IRC e Crociera, che si sono presentate numerose alla partenza. La regata ha assunto anche particolare importanza in quanto il Trofeo Lions Club Chiavari Castello, evento velico che era previsto in calendario per lunedì 9 aprile, non si è potuto disputare a causa delle avverse condizioni meteo marine ed è stato rimandato proprio a domenica 15 maggio.

Dunque la classifica della seconda giornata della Regata dei Due Parchi è valida quale classifica del Trofeo Lions Club Chiavari Castello, regata di beneficenza in favore dell’associazione Tigullio Est Anffas Onlus, nata molti anni fa come Sezione di Chiavari dell’Anffas nazionale, per iniziativa della madre di una ragazza con sindrome di Down.

Le trentadue imbarcazioni partecipanti alla regata erano suddivise nelle classi ORC e Crociera e nella prima giornata, sabato 14 maggio, hanno rivolto la prua verso Levanto, sospinte da un vento proveniente da Sud, all’inizio sui 6 nodi, salito poi fino a 8-9 nodi, ma in calo continuo nell’ultimo tratto di percorso. La seconda giornata di regata, domenica 15 maggio, ha visto invece le imbarcazioni impegnate nel nostro Golfo, a sottolineare la saldezza del binomio vela-Golfo Tigullio. I partecipanti hanno affrontato una sola prova con percorso a bastone di 4 miglia circa. La giornata è stata caratterizzata da tempo buono, vento da Sud con intensità 4-5 nodi circa e mare calmo.

Il Trofeo Challenge Lions Club Chiavari Castello è stato assegnato a Koirè – Spirit of Nerina, Swan 42 di Alberto De Martini (Fraglia Vela Desenzano), primo arrivato in tempo reale e vincitore overall classe ORC.

Clicca qui per consultare la classifica ORC della Regata dei Due Parchi.

Clicca qui per consultare la classifica Crociera della Regata dei due Parchi.

Clicca qui per consultare la classifica ORC del Trofeo Lions Club Chiavari Castello.

Clicca qui per consultare la classifica Crociera del Trofeo Lions Club Chiavari Castello.