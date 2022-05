World wish day, l'associazione Make a Wish Italia ha festeggiato il suo anniversario a Genova - Genova 24

Genova. È il 1980 e il piccolo Christopher James Greicius, un bambino di sette anni affetto da leucemia, esprime il desiderio di diventare un agente di polizia. Famiglia e amici di Chris si riuniscono, quindi, affinché questo desiderio possa realizzarsi. Da questo sogno nascerà Make-A-Wish International, l’associazione no profit che da 42 anni cambia la vita di tantissimi bambini e si è ormai diffusa capillarmente, in quasi 50 paesi in 5 continenti in tutto il mondo.

In Italia Make-A-Wish è nata nel 2004, a Genova, su iniziativa di Sune e Fabio Frontani che avevano perso la loro figlia Carlotta per una malattia. Da allora sono stati realizzati più di 2400 desideri; bambini e ragazzi affetti da gravi patologie hanno visto il proprio sogno realizzato – un viaggio, incontrare il proprio idolo, diventare un astronauta, un cowboy – traendo benefici di incredibile valore. Per ciascuno di loro la realizzazione di quel sogno è una spinta positiva a combattere, è forza a proseguire, è abbandonare i panni del malato per tornare a essere bambini e non sentirsi più diversi dagli altri. È un vero e proprio punto di svolta nella loro vita, una gioia che si propaga e avvolge anche le loro famiglie.

Ogni anno, tutte le sedi di Make-A-Wish si riuniscono per celebrare il World Wish Day – la Giornata mondiale dei desideri – che cade il 29 aprile, il giorno esatto in cui è stato avverato il desiderio che ha ispirato originariamente la Onlus. Da Atene a Buenos Aires a Genova, tutti sono pronti a celebrare questo anniversario.

Anche Make-A-Wish ® Italia ha festeggiato l’importante compleanno: venerdì 29 aprile, la città di Genova, che ospita la sede italiana della Onlus, ha vissuto una grande festa. Al tramonto, la Lanterna di Genova, monumento simbolo della città, si è illuminata infatti di blu, in collaborazione con il Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni e Pharos light for Heritage 1 , a simboleggiare una luce che continua a splendere per tutti questi piccoli eroi. Ma non solo: per l’occasione proprio i bambini sono stati i veri protagonisti del World Wish Day di quest’anno.

Un battello della compagnia Consorzio Liguria Via Mare, ormeggiato al porto di Genova, si è trasformato in un vero e proprio “battello dei desideri” e ha ospitato il nutrito gruppo di bambini dell’Associazione per condurli proprio alla Lanterna illuminata in blu, con il supporto dell’Agenzia Marittima Le Navi e del Terminal Bettolo / TIL Group. A bordo, assieme alle loro famiglie e ai volontari Make-A-Wish, una festa all’insegna del divertimento, tra animazione, giochi di magia e gli inconfondibili palloncini in stile Make-A-Wish. È stata poi la volta dello speciale picnic serale gentilmente offerto da McDonald’s Genova, che ha aperto “le danze” e i festeggiamenti, conclusi con il dolcissimo omaggio della “Dolce Perla”, la torta per tutti i partecipanti di questa speciale occasione.

La giornata del 29 aprile è stata un’occasione per sentirsi parte di una grande e bellissima famiglia e per ribadire l’importanza del quotidiano lavoro di volontari e operatori in questi anni può cambiare la vita di questi bambini.

I festeggiamenti non si sono esauriti con l’evento genovese ma sono arrivati anche online. Per il 2022, moltissimi sono i giovani creator digitali che sono stati coinvolti in tutto il mondo: Make-A-Wish Italia ha scelto il suo ambassador, Piz, ovvero Riccardo Pizzinelli, un pro-player di Fortnite che fa parte del team di Morning Star e con il suo canale Twitch è un punto di riferimento quotidiano per gli appassionati degli streaming di videogiochi. Grazie alle live su Twich che Piz fatte sino al 29 aprile, è stato possibile dare il proprio sostegno alla Onlus e ai suoi bambini con un semplice clic diventando parte di quel meraviglioso progetto che è la realizzazione dei desideri.

Tutti gli streamer che, in occasione del 29 aprile, hanno aderito al progetto sono disponibili su Tiltify , la pagina ufficiale dedicata di MAW International. Non resta che unirsi a Make-A-Wish e spegnere le candeline!