Weekend di sport sul litorale, ecco dove non si potrà fare il bagno

Genova. Sarà un weekend di sport acquatici quello che sta per iniziare, con due manifestazioni di nuoto in acque libere che tra domani e dopodomani – 21 e 22 maggio – interesseranno il nostro litorale.

Si comincia domani, sabato 21 maggio, con la manifestazione sportiva subacquea “15° Coppa L.N.I. Quinto – Gara selettiva nazionale di safari fotosub” che interesserà lo specchio acqueo che va dalla spiaggia di Quindi a Bagnara.

In questo tratto, per garantire la sicurezza dei bagnanti e dei partecipanti, e soprattutto all’interno del campo di gara saranno presenti quattro unità veloci di supporto. Per questo tramite ordinanza l’amministrazione comunale ha deciso di interdire la balneazione nello specchio di acqueo compreso tra Quinto e Bagnara, tra le ore 9 e le 13.

Anche domenica sarà una giornata di nuoto in acque libere con la manifestazione “Italian Open Water Tour Genova Boccadasse Challenge 2022”, organizzata dalla Società nazionale di Salvamento – sezione provinciale di Milano che interesserà lo specchio acqueo antistante Corso Italia, a partire dai bagni San Nazaro, fino a Capo Santa Chiara a Boccadasse.

Anche in questo caso, per garantire la sicurezza dei bagnanti e degli atleti, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno interdire la balneazione, l’utilizzo dei corridoi di lancio e la rimozione di elementi galleggianti fatti salvi quelli previsti dall’ordinanza del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Ufficio circondariale marittimo Genoa n.90/2014 di sicurezza balneare, e imbarcazioni di qualsiasi genere di dimensione. I divieti saranno in vigore dalle ore 7 alle ore 17.