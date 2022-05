Waterfront di Levante, canale pronto a maggio. "Già piazzato il 90% del primo blocco di case" - Genova 24

Genova. Servirà ancora qualche settimana per vedere il nuovo canale navigabile del Waterfront di Levante, intorno al padiglione Jean Nouvel, punto forte del progetto di Renzo Piano per riportare l’acqua alle mura della città. Ci vorranno invece diversi mesi per la ristrutturazione completa del Palasport, che sarà pronto nel 2023. A correggere il tiro rispetto alle best option del sindaco Marco Bucci, che aveva indicato fine aprile come scadenza per entrambi gli interventi, è Massimo Moretti, general manager della Cds Holding che sta portando avanti i lavori nelle aree dell’ex Fiera.

“Nella nostra programmazione contrattuale avevamo convenuto col Comune tempistiche diverse, per cui i canali avrebbero dovuto essere pronti nel 2023 e l’anticipo chiesto dall’amministrazione ci ha creato qualche disagio – spiega Moretti -. In ogni caso ci stiamo organizzando in cantiere per andare di corsa e tra 15 giorni nel canale principale, quello sul lato nord del padiglione, dovrebbe esserci l’acqua. Entro fine mese sarà tutto finito, anche le torrette per gli attracchi, tranne la pavimentazione”.

A determinare un rallentamento è stato anche il ritrovamento di idrocarburi che ha costretto ad avviare complesse attività di bonifica. Ma anche l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi mette in chiaro: “Tutto si può dire di questo cantiere tranne che sia in ritardo. Tanto per intenderci, siamo in anticipo di quasi un anno sul cronoprogramma. Sono state concluse tutte le palificazioni ed è in corso l’armamento delle banchine, dopodiché inizieranno le operazioni di scavo ma sarà una cosa rapida. A maggio contiamo di avere il canale pronto”.

Intanto si lavora per piazzare sul mercato i 220 appartamenti che troveranno spazio nei due corpi di fabbrica paralleli da costruire tra il padiglione Jean Nouvel e lo specchio d’acqua che li dividerà dal Palasport. La commercializzazione è stata avviata per il primo dei due edifici. “Stiamo andando bene, abbiamo proposte irrevocabili per circa il 90% delle unità messe in vendita“, annuncia Moretti. I prezzi vanno dai 4mila euro al metro quadrato fino ai 12mila euro fissati per gli attici con vista mare. Complessivamente alla funzione residenziale sono destinati 15.500 metri quadrati.

Ovviamente non saranno case per tutti, visto il costo. “Abbiamo scommesso sulla creazione di un nuovo segmento di mercato – prosegue il manager di Cds – perché Genova ha valori immobiliari molto bassi e questo è un limite per i cittadini che si trovano proprietà sottovalutate”. Gli appartamenti saranno autonomi dal punto di vista energetico grazie a 2.400 metri quadrati di pannelli fotovoltaici e un sistema che usa l’acqua di mare per il riscaldamento e il raffreddamento degli spazi, oltre a un meccanismo per il micro-filtraggio dell’aria proveniente dall’esterno. Tutto pronto nel 2023, stando all’attuale cronoprogramma.

Così come sarà pronto nel 2023 il nuovo Palasport. “Abbiamo eseguito un rinforzo strutturale e rifatto l’armatura del cemento di tutti i pilastri perché c’era il rischio che tra 5-10 anni l’edificio venisse giù – continua Moretti -. Stiamo lavorando molto bene col Coni nonostante la loro diffidenza iniziale. Sarà omologato per ospitare i maggiori eventi degli sport indoor con 4mila posti a sedere, ampliabili fino a 5mila. Aumentare la capienza avrebbe voluto dire sventrare la struttura. L’idea era che potesse essere usato non solo per le competizioni sportive ma anche per altri eventi e allenamenti: per questo le tribune saranno retrattili”.

Nel frattempo si lavora anche nel sottosuolo a nord del Palasport. “Abbiamo già scavato il primo piano, ora siamo nella fase autorizzativa per il secondo piano dei parcheggi interrati”, spiega il manager dei costruttori. Con la variante progettuale saranno 200 i posti in più per un totale di quasi mille stalli nella zona del palazzetto e complessivamente più di 1.500 parcheggi contando anche quelli pertinenziali dell’hotel e delle attività commerciali.

Slitta invece al 2024 – non rispetto al contratto ma rispetto alle rosee previsioni del sindaco Bucci – la scadenza per il quarto e quinto lotto che prevedono rispettivamente un edificio a uso terziario con orientamento nord-sud a ovest del padiglione Jean Nouvel e il nuovo parco urbano piantumato con 2mila alberi ad alto fusto. Ancora da definire, invece, il progetto e quindi le tempistiche per l’altro parco disegnato da Renzo Piano, quello che dovrebbe prendere il posto di piazzale Kennedy accanto a una nuova spiaggia.