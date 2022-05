Vittoria, 103 anni e non sentirli: la nonna di Genova che ha vinto tre pandemie e una guerra mondiale

Genova. “Siete tutti cari, siete tutti bravi”, queste le poche ma sentite parole pronunciate da Vittoria subito dopo aver spento a pieni polmoni la candelina nel giorno suo 103esimo compleanno, festeggiato come sempre insieme agli amici di Fontanegli, che le hanno riservato una festa speciale per un traguardo eccezionale.

Classe 1919, Vittoria Bottiglieri è nata in Veneto e ha raggiunto Genova nel primo dopoguerra con la famiglia alla ricerca di una nuova vita dopo gli stenti della guerra mondiale. Stabilitisi a Prato, in Val Bisagno, ha trascorso la sua lunghissima vita non fermandosi mai, e dando vita ad una numerosa progenie, con parenti e discendenti sparsi per ogni angolo della Liguria.

Nella sua lunga vita ha visto sei papi e soprattutto ha passato indenne tre pandemie epocali. La Spagnola, esplosa negli anni in cui è nata, la Sars e infine il Covid. Alla faccia degli anticorpi. Tante le persone a festeggiarla: fino a pochi anni fa Vittoria aveva la patente e “sfrecciava” con la sua punto bianca per le vie del quartiere, attivissima tra una iniziativa l’altra, sempre presente e sempre operativa.

Con gli occhi di chi la guerra l’ha vista per davvero (famosi i suoi racconti dei bombardamenti di Genova) tra i desideri che ha espresso per questo suo compleanno c’è quello che il conflitto in atto possa terminare il prima possibile: “Nulla vale anche la vita di un solo bambino“. Tutta la redazione di Genova24 ti fa gli auguri Vittoria, nella speranza che il tuo desiderio si possa avverare per davvero.