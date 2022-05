“Vista in salute”, davanti al Galata il truck della campagna di prevenzione della cecità

Genova. È arrivata a Calata Vignoso davanti al Galata Museo del Mare, dove sarà fino al 21 maggio, la campagna per la prevenzione delle principali malattie della retina e del nervo ottico “Vista in Salute”, promossa dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia Onlus.. A bordo di un truck, attrezzato con strumentazioni di ultima generazione, infatti, le persone over 40 potranno fare controlli oculistici, gratuiti e non invasivi, finalizzati all’individuazione precoce delle principali malattie della retina e del nervo ottico.

“Vista in Salute è un progetto messo a punto da IAPB Italia, agenzia internazionale per la prevenzione alla cecità – ha spiegato Giorgio Ricci, della direzione nazionale di IAPB Italia – con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione visiva. Ci siamo focalizzati, in particolare, su tre patologie che colpiscono l’adulto e che sono il Glaucoma, la Retinopatia Diabetica e Maculopatie che, se non diagnosticati precocemente possono portare anche alla cecità. Il messaggio importante è quello della diagnosi precoce”.

L’intero percorso di controllo, che ha una durata complessiva di 15-20 minuti, vede la possibilità di effettuare esami con OCT, Autorefrattometro, Tonometro e, in casi particolare anche un Visore digitale 3d.

“In Liguria abbiamo un elevato numero di persone anziane e, sopra i 40 anni – spiega Donatella Musetti, che si occupa di patologie della retina al policlinico San Martino di Genova – Per le quali è utile eseguire visite oculistiche anche in assenza di sintomi, per poter intervenire prima che la patologia possa determinare una riduzione della vista. La prevenzione è fondamentale perché ci sono patologie, quelle della retina ma anche il glaucoma che, se prese in tempo, possono essere curate”.

Dopo Genova la campagna sarà il 22,23 e 24 a Chiavari, in Piazza Nostra Signora dell’Orto, e il 25, 26 e 27 a La Spezia, in Piazza Europa