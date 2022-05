Violenza sulle donne, venerdì a Recco inaugura un nuovo centro intitolato a Martina Rossi

Genova. Il Centro Per Non Subire Violenza (da Udi) APS invita la cittadinanza all’inaugurazione del nuovo Centro Antiviolenza Martina Rossi a Recco in Via XXV aprile. L’inaugurazione sarà venerdì mattina.

“In questi anni abbiamo sempre più compreso l’importanza di essere vicine alle donne che subiscono violenza di genere. Il nostro messaggio #Non sei sola# Noi ci siamo voleva far capire alle donne che una via di uscita c’è” dice la Presidente Elisa Pescio.

“Il 13 maggio inauguriamo l’apertura del nostro Centro Antiviolenza Martina Rossi, in ricordo di Martina che ha perso la sua vita per fuggire da una violenza sessuale. Anche i genitori di Martina saranno presenti all’inaugurazione”.

A distanza di quasi 40 anni di esperienza, “grazie al contributo economico della Regione Liguria, affianchiamo alla sede in Via Cairoli 14/7 a Genova, il Centro Antiviolenza Martina Rossi a Recco che si unisce allo sportello antiviolenza di Arenzano. E’ importante creare punti di riferimento sul territorio dove le donne che vivono situazioni di violenza di genere si possono rivolgere per chiedere aiuto. A Recco esisteva già uno sportello antiviolenza che ora siamo riusciti a trasformarlo in un Centro Antiviolenza”