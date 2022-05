Vince l’Ortigia: l’Iren Genova Quinto deve tornare a Siracusa

Genova. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, con la piscina Marco Paganuzzi di Albaro esaurita e traboccante di tifo, non riesce una nuova impresa all’Iren Genova Quinto, che in gara 2 dei playoff 5°/8° posto di Serie A1 viene superata dall’Ortigia 13-7.

I biancorossi partono bene, tenendo testa ai siciliani per tutto il primo tempo, poi la squadra di Piccardo prende mano mano il largo, inanellando nei tre tempi un parziale di due reti. Si va quindi a gara 3, appuntamento già fissato mercoledì 18 maggio alle ore 15 alla Caldarella di Siracusa.

“Noi ce l’abbiamo messa tutta, come era doveroso fare davanti a un pubblico del genere, che ha risposto alla grande riempiendo la piscina e sostenendoci dal primo all’ultimo secondo di gioco – commenta Federico Panerai -. Non so dire se un distacco del genere sia veritiero, ma ora dobbiamo metterci questa gara alle spalle. Nei pochi giorni che ci separano da gara 3 la analizzeremo a fondo, poi andremo a giocare a Siracusa cercando di portarci a casa l’intera posta in palio“.

Il tabellino:

Iren Genova Quinto – CC Ortigia 7-13

(Parziali: 4-4, 1-3, 1-3, 1-3)

Iren Genova Quinto: P. Pellegrini, N. Gambacciani, A. Di Somma 1, Villa, F. Panerai 1, R. Ravina 1, A. Fracas, A. Nora 3, N. Figari 1, L. Bittarello, M. Gitto, M. Guidi, Valle. All. Del Galdo

CC Ortigia: S. Tempesti, F. Cassia 2, F. Condemi 2, A. Condemi, F. Klikovac, F. Ferrero 2, S. Di Luciano, V. Gallo 1, C. Mirarchi 1, S. Rossi 3, S. Vidovic 1, C. Napolitano 1, F. Piccionetti. All. Piccardo

Arbitri: Paoletti e Braghini

Note. Usciti per limite di falli Ferrero (O) e Guidi (I) nel terzo tempo, Andrea Condemi (O) e Gambacciani (I) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Iren Genova Quinto 4/11 più 1 rigore fallito, Ortigia 5 su 8 più 3 rigori di cui 2 realizzati.