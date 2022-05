Via della Maddalena, furto nell’atelier ‘Il Limone Lunare’: “La politica dei pattuglioni non serve”

Genova. Sono entrati di notte, sfondando la saracinesca e facendo man bassa degli abiti preparati per l’esposizione in programma nei prossimi giorni, insieme ad un computer nuovo acquistato con i proventi della loro attività. Questo il furto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in via della Maddalena a scapito dell’associazione di promozione sociale “Il Limone Lunare“, che nella strada-icona del centro storico genovese da qualche anno ha deciso di creare il proprio atelier.

Un colpo durissimo per l’associazione che stoicamente porta avanti un progetto di creatività e cooperazione sociale condivisa ispirato al metodo maieutico di ricerca e azione del sociologo poeta e filosofo Danilo Dolci. “Il danno è molto elevato perchè gli abiti che abbiamo perso erano stati creati nell’ambito del progetto ‘Ri-creazioni’ realizzato in collaborazione la Bottega Solidale. Questo sabato avremmo dovuto esporli ad un mercatino a Pollenzo. Una perdita molto importante perchè manda in fumo settimane di lavoro condiviso”.

Non è la prima volta che l’associazione è vittima di furti: “L’anno scorso ci hanno sfondato la vetrina – ci spiega la presidente Francesca Traverso – mentre in tutta la zona raccogliamo testimonianze di episodi simili relativi ad altre piccole attività che in questi anni si sono date da fare per cambiare la storia di questi luoghi, difficili, e lo sappiamo, ma importanti per la nostra comunità”. L’episodio più recente è stato il furto a Mielaus, in vico della Rosa.

E oltre allo sconforto per l’episodio subentra la rabbia per la sensazione di abbandono da parte delle istituzioni: “Noi abbiamo deciso di investire in questo posto, tempo e risorse, comprando questa spazio, perchè crediamo nel progetto e in questo territorio – ci spiega Francesca dopo aver sporto denuncia ai carabinieri – ma dobbiamo rilevare un lento e inesorabile abbandono da parte delle istituzioni. La politica dei pattuglioni non basta, non serve, soprattutto in questa era post covid dove gli equilibri sociali sono mutati molto velocemente. Serve una risposta diversa”.

Sicurezza ma non solo: “Quello che possiamo vedere è anche sporcizia e trascuratezza”. Una situazione che stride con la volontà e il coraggio di queste iniziative che nel cuore dei vicoli stanno provando a rompere il cerchio del degrado, dando nuova vita a questo quartiere: “Siamo nel sociale da tanti anni, è una nostra scelta identitaria, però in situazioni come questa ci rendiamo conto di avere tutto sulle nostre spalle, senza il supporto di nessuno“.

Per fortuna la rete della solidarietà si è già mossa, con una raccolta fondi che in poche ore ha già raccolto un migliaio di euro di sostegno: “Colpiti ma non affondati – si legge nel testo della funding – Nel dire BASTA abbiamo bisogno del vostro sostegno per poter continuare a esistere portando avanti le nostre attività per e con il territorio. Per dimostrare a chi vorrebbe avere la meglio sulle cose buone che uniti ce la possiamo fare”. E dal basso all’appello stanno rispondendo in molti. In attesa che dall’alto si trovi un modo per cambiare rotta “in maniera condivisa con chi sul territorio sta vivendo in prima persona questa battaglia”.