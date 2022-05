Via del Campo, litigio in macelleria finisce nel sangue: un accoltellato

Genova. Un uomo è stato accoltellato questo pomeriggio in vico del Campo in centro storico, al termine di un litigio.

E’ successo intorno alle 17. La lite sarebbe cominciata all’interno di una macelleria. L’uomo aggredito è stato raggiunto con due fendenti alla gola ma colpito solo di striscio.

E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo e non è di conseguenza in pericolo di vita. L’aggressore è stato disarmato dagli agenti della polizia locale. Una terza persona ha assistito al litigio e chiamato le forze dell’ordine

Al momento gli agenti della locale stanno valutando i termini dell’accaduto per verificare se sussiste un ipotesi di “tentato omicidio” o se si tratti di lesioni volontarie. Il fascicolo sarà inviato al sostituto procuratore Arianna Ciavattini.

L’episodio ha scatenato la reazione del presidente del comitato di via del Campo Christian Spadarotto: “L’ ennesimo episodio drammatico, inevitabile per le condizioni di degrado generale che non cambiano nonostante le nostre continue denunce – dice – Un impoverimento del tessuto sociale condizionato da molti fattori, le azioni messe in campo risultano inefficaci.

Basta parlare di progetti, ora basta. Vogliamo risultati, non ci interessa altro”