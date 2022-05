Vento e temporali si portano via il caldo fuori stagione, entroterra bersagliato dalla grandine

Genova. Un risveglio decisamente più fresco ha accolto genovesi e liguri questa mattina dopo la calura fuori stagione degli scorsi giorni. Merito dell’irruzione di una massa d’aria fresca che, incontrando il calore accumulato dall’atmosfera, ha dato origine a spettacolari temporali cosiddetti “da stramazzo” nella notte tra sabato e domenica.

I fenomeni hanno interessato soprattutto l’entroterra, mentre in città lampi e tuoni non sono stati seguiti da particolari precipitazioni. Pesanti invece le conseguenze nei pressi di Tortona, a breve distanza dal confine con la Liguria, dove la grandine è caduta in gran quantità provocando qualche danno. Grandinate ieri hanno interessato anche l’Appennino ligure, specialmente nelle vallate orientali: la foto di copertina, diffusa dalla rete Limet, è stata scattata a Borzonasca.

Il vento forte da Nord, che soffierà anche oggi con possibili rinforzi a burrasca nel settore centrale della Liguria, ha tenuto impegnati i vigili del fuoco tra alberi caduti e oggetti pericolanti. A Genova si segnala in particolare un intervento a Multedo per un albero abbattuto. Nessun problema invece per quanto riguarda gli allagamenti.

E infatti, nonostante gli effetti benefici sulle temperature, questa parentesi di maltempo non è servita a spegnere l’allarme siccità nel territorio genovese, nei cui bacini mancano rispetto all’anno scorso ben 7 milioni di metri cubi d’acqua. Il dato di precipitazione più elevato si è registrato in val d’Aveto, al lago delle Giacopiane, con 27,6 mm di pioggia caduti nelle ultime 24 ore: ben poca cosa rispetto a quanto servirebbe per riportare in equilibrio le risorse idriche.

Cessata invece l’emergenza per l’ondata di calore che aveva fatto assegnare a Genova il bollino arancione per la giornata di sabato. Dopo le ultime “notti tropicali” le temperature minime registrate stamattina sono di tenore ben poco estivo: 9 gradi a Santo Stefano d’Aveto, 13 gradi a Serra Riccò, 14 gradi alla stazione di Genova Castellaccio (temperatura più bassa in città) fino ai 19 di Sant’Ilario.