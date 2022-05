Venerdì 27 maggio al mercato dei pescatori in Darsena DJ set di Phonorem e Sockslove per “Fish&Djs

Genova. Ritmi downtempo e fritture di pesce, onde di synth e calici di vino ligure. Venerdì 27 maggio (ore 18) al Mercato dei pescatori della Darsena prosegue con i dj set di Phonorem e Sockslove “Fish&Djs”, serie di spettacoli targata Forevergreen di musica elettronica accompagnati dal pescato del giorno cucinato al momento. L’ingresso è libero.

I protagonisti del secondo appuntamento del 2022 di Fish&Djs sono Phonorem e Sockslove. «A esibirsi tra i sapori e i colori del mare al tramonto – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark – un dj che già conosce la banchina del Mercato dei Pescatori della Darsena, Socsklove, e un altro che debutta a Genova: Phonorem. Il primo è un artista i cui set vibrano tra semplicità e idiosincrasia, alternando grezzi riverberi rock alle più tondeggianti atmosfere house. Phonorem è un dj e beat-maker che affonda le sue radici nell’età d’oro dell’Hip Hop che, nel 2020, ha pubblicato pubblicato “Cruise Control”, un album su cassetta in cui si fondono beat downtempo, synth e campioni manipolati». Dopo l’ottimo riscontro dell’anno scorso, tornano le degustazioni di vini del territorio: venerdì 27 maggio il focus è sui vini di La Pietra del Focolare, cantina incastonata tra i colli di Luni in provincia della Spezia. L’ingresso a Fish&Djs è libero. Per le degustazioni è invece necessaria la prenotazione al 351 5320035 (Barbara).