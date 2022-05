Vendevano profumi, Iphone e tablet tarocchi sul lungomare di Recco: due denunce

Recco. I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno denunciato due persone per ricettazione e commercio di merce contraffatta.

Secondo quanto riportato dai militari, si tratterebbe di due uomini, di anni 34 e 29 anni, pluripregiudicati, che già

da tempo avevano preso di mira il lungomare di Recco, attirando l’attenzione dei bagnanti e passanti con proposte di vendere profumi di marca, telefoni e tablet a prezzi stracciati.

La contrattazione, spiegano i militari, avveniva in modo talmente animato e insistente da sollevare sospetti e perplessità. Sono così partite le indagini che han portato i militari a individuare in primis il mezzo utilizzato dai truffatori per le trasferte in riviera.

Successivamente, i militari han individuato e controllato i due uomini, trovati in possesso di numerosi articoli, circa 50, tutti con marchi e segni alterati e contraffatti, tra i quali un cellulare “iphone 13 pro max”, vari apple watch serie 7 ed airpods, e decine di profumi di grandi marche. La merce sequestrata, qualora venduta, avrebbe fruttato ai due malviventi ingenti ricavi, stimabili in circa 6mila euro.

Inseguito alle indagini si è potuto ricostruire il modus operandi della banda, particolarmente attenta ai minimi dettagli. Infatti oltre alla confezione di buste con il logo degli articoli contraffatti, perfettamente riprodotti, i due avevano replicato – sui dispositivi cellulari e sui laptop offerti ai turisti – il codice seriale di omologhi dispositivi originali, in modo da consentire all’incredulo acquirente anche una verifica on-line dell’autenticità del prodotto venduto.