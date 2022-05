Vandalizzano il parcheggio e irrompono nel borgo: notte brava a Portofino per sei giovani milanesi

Portofino. Un gruppo di sei giovani è stato denunciato dai carabinieri di Portofino per danneggiamento aggravato in concorso per aver rotto la barriera automatica dell’uscita del silos e averla utilizzata come vessillo per tutto il paese.

Secondo quanto riportato dai militari in una nota diffusa, si tratterebbe di sei ragazzi, tra cui due ragazze, di età compresa tra i 25 e i 28 anni, “della Milano bene”.

La visione delle immagini di videosorveglianza ha permesso ai militari di ricostruire i fatti e di individuare i responsabili del danno, immortalati in piazza della Libertà.