Val Varenna, Linea Condivisa: “Patrimonio da preservare. Abitanti in attesa di attenzione”

Genova. Sabato 30 aprile la Presidente di Linea Condivisa Rossella D’Acqui e il Gruppo Ambiente hanno percorso la strada che corre lungo il Torrente Varenna a Pegli: circa 12 km che vanno dal Circolo “Amici del Varenna” sino a San Carlo di Cese e ritorno.

“Il sopralluogo è stato effettuato anche per contribuire a fare il punto sui corsi d’acqua liguri e sulla loro importanza sociale, culturale e ambientale. Se il territorio nasce dalla fecondazione della natura da parte della cultura, il torrente Varenna rappresenta uno splendido esempio del valore intrinseco che possiede l’entroterra del Comune di Genova” – dichiara Peo Bressan, candidato nel Municipio Medio Ponente per Linea Condivisa nella lista “Europa Verde con Sansa Linea Condivisa”.

In passato questo paesaggio era espressione del come insediamenti industriali, agricoli, abitativi avevano trovato un equilibrio in un contesto fortemente caratterizzato dalla presenza umana e individuabile nelle “briglie” per la cattura dell’acqua.

“Tra le sue fabbriche dismesse e le numerose cartiere sopravvive ancora un antico mulino per la lavorazione della farina di ceci. Le forti criticità, causate anche dalle varie alluvioni che si sono succedute negli anni, hanno causato cedimenti delle sponde – soprattutto in Località Ramaspessa – che attendono da anni di essere messi in sicurezza. Vi è poi il passaggio della gronda nel terreno sottostante: questi sono solo alcuni esempi concreti di incompetenza, incuria e scarsa attenzione verso luoghi “altrove” rispetto all’insediatissima città. E resta al momento pericolosamente irrisolta la vitale questione del limite e della sostenibilità ambientale anche alla luce della crisi climatica in atto nell’era dell’antropocene e della sesta estinzione di massa” prosegue la Presidente di Linea Condivisa Rossella D’Acqui.

“Gli abitanti della bellissima valle, che sono circa 2000 persone, non vogliono abbandonare le loro terre e le loro case e attendono dalle istituzioni sul territorio servizi, cura, diritti. E’ fondamentale il patrimonio ed il ruolo del nostro entroterra e la Politica deve adempiere al proprio ruolo di rappresentanza e tutela attraverso programmazione e competenza” dichiara Filippo Bruzzone, candidato in Comune per Linea Condivisa nella lista “Europa Verde con Sansa Linea Condivisa”.