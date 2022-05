Val Bisagno, Bucci a Dello Strologo: “Ok tre anni di disagi per il tram? Facile se si sta ad Albaro”

Genova. Dalle macro-opere come la gronda e la nuova diga foranea a Euroflora, dalla ristrutturazione della Commenda di Pré al Waterfront Levante fino ai piani per il trasporto pubblico con il tema cruciale dell’elettrificazione della rete in Val Bisagno. Negli ultimi giorni la coalizione progressista e il candidato Ariel Dello Strologo hanno ricalibrato i loro attacchi passando dal giudizio di Bucci come “sindaco del farò” – per via dei ritardi accumulati nei cantieri alla Foce o per la pista ciclabile in corso Italia – al “sindaco del fare troppo e male”.

“Fare meno per fare meglio, come dicono loro, è la scusa ufficiale per chi non vuole fare niente”, ha tagliato corto Marco Bucci stamani durante la presentazione dei candidati di Italia Viva a suo supporto. Al suo fianco Raffaella Paita, deputata renziana presidente della commissione Trasporti. “Uno dei motivi per cui abbiamo deciso di sostenere Bucci è proprio questa – afferma – noi siamo dalla parte della città che vuole andare avanti, non possiamo sostenere una coalizione sotto scacco di una sinistra massimalista che preferisce non fare le opere anziché farle”.

L’invito al centrodestra, da parte dei giallorossi, oggi è lontano dall’era delle opzioni zero, è relativo al ragionare su alcuni dei grandi progetti magari riaprendo il dibattito e puntando sulle possibili migliorie.

Questa mattina Ariel Dello Strologo ha ricordato come sulla nuova Diga del porto si sia ignorato il parere del supervisore Pier Piero Silva, poi dimesso dall’incarico attribuito da porto e Rina e che oltre a indicare l’impossibilità a realizzare l’opera con i costi e i tempi indicati dal progetto aveva suggerito l’ipotesi di realizzare lì sopra i depositi chimici tanto discussi.

“Alcune delle indicazioni di Silva potrebbero avere anche senso – commenta Bucci – ma quello che diciamo noi è che non si può nuovamente bloccare un processo, in attesa di cosa? Di un nuovo dibattito pubblico? E’ già stato fatto. Io credo che le migliorie si possano sempre portare ma on line, in corsa, senza fermare in progetti”.

Poi lo stesso Bucci attacca Dello Strologo su un altro tema su cui regna il disaccordo. Quello della realizzazione della linea di trasporto pubblico elettrica in Val Bisagno. Come noto, per l’attuale sindaco la soluzione è la combo tra bus elettrici su gomma e la skymetro soprelevata per cui esistono i finanziamenti del ministero. Dello Strologo, invece, ha ribadito più volte che la vera soluzione è il tram, più economico e green soprattutto sul lungo periodo.

Dello Strologo, qualche giorno in occasione di un impegno elettorale con Europa Verde, aveva dichiarato: “Tre anni di lavori e di disagi per la Val Bisagno sono accettabili se la contropartita è avere un vero e proprio tram” e ancora “Un amministrazione che non ha il coraggio di creare disagi per tre anni ai cittadini è un’amministrazione che non ha una visione, che non pensa ai benefici per gli anni a venire”.

Questa mattina Bucci ha affondato il colpo: “Tre anni di disagi per gli abitanti della Val Bisagno sono ok? Invito Dello Strologo ad andare ad abitare a Molassana, viva tre anni senza poter raggiungere il centro, troppo facile parlare stando ad Albaro”. Per dovere di cronaca, ricordiamo che il sindaco Bucci abita in un altro quartiere residenziale e comodo al centro, Carignano.

Quello che è chiaro è che la campagna elettorale in queste ultime settimane sembra avere definitivamente cambiato marcia, sia nella consistenza degli attacchi a 360 gradi da parte degli sfidanti sia nella veemenza della reazione da parte dei governatori uscenti. Tutti da scoprire gli ulteriori sviluppi, tenendo conto che ancora non è in programma, all’orizzonte, un vero e proprio faccia a faccia tra i candidati, più volte chiesto da Dello Strologo. Proprio lui, oggi, ha criticato Bucci per avere evitato il confronto sui temi della portualità durante l’assemblea degli spedizionieri “un affronto alla democrazia”. Bucci ha risposto dicendo di avere un altro impegno istituzionale.

Ma il candidato progressista insiste: “Ennesimo caso di spregio del sano dibattito elettorale. Così facendo Bucci non aderisce ai valori democratici del confronto e viola il diritto dei cittadini di conoscere e paragonare le opinioni dei candidati sindaco per capirne le differenze, al di là della mera propaganda – dice – ancora una volta il sindaco dimostra poco rispetto per lo spirito delle elezioni e per i genovesi che hanno il diritto di confrontare le proposte per la nostra città. Chiedo a Bucci di dimostrare civismo e riguardo per i genovesi e le genovesi, in un momento così importante come le elezioni amministrative, che sono il massimo momento di confronto e il sale della democrazia”.