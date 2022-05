Genova. Ricerche in corso da questa mattina nei boschi di Sant’Eusebio in Val Bisagno dopo che un uomo anziano è uscito per andare nel bosco a cercare funghi e non ha più fatto ritorno a casa.

I famigliari hanno allertato i soccorsi. Le ricerche sono condotte dai volontari del soccorso alpino insieme ai vigili del fuoco.

Sul posto anche i carabinieri e un’ambulanza. Poco prima delle 15 l’uomo fortunatamente è stato trovato mentre camminava lungo la strada. E’ in buone condizioni.