Uniti per Ceranesi, la presentazione della lista per il candidati sindaco Gerardo Altosole

Ceranesi. Questa sera alle 20.30 a Ceranesi, presso la frazione Gaiazza, si ufficializzerà la presentazione di ‘Uniti per Ceranesi’, lista a sostegno del candidato Sindaco Gerardo Altosole, che si contraddistingue “non solo per aver completato la squadra dei candidati, ma anche per avere già individuato le persone che comporranno la giunta, dando così la garanzia ai cittadini di poter iniziare a lavorare dal primo giorno di mandato”.

“Una caratteristica molto importante che accomuna tutte le persone che fanno parte del progetto ‘Uniti per Ceranesi’ è la mancanza di conflitti di interesse sul territorio, problema che ha purtroppo segnato negativamente gli ultimi cinque anni di amministrazione a Ceranesi, rallentandone spesso il lavoro a danno dei cittadini”, si legge nella nota stampa di presentazione.

“‘Uniti per Ceranesi’è una squadra di persone giovani, con una maggioranza di donne (5 su 9), che conoscono il territorio, lo vivono e ritengono sia giunto il momento di cessare la sudditanza verso i comuni vicini e l’isolamento fisico di Ceranesi (ricordiamo che su cinque anni di amministrazione, la strada principale è stata chiusa per quattro), dedicandosi alle esigenze reali del territorio.

Siamo convinti che i cittadini di Ceranesi, avendo vissuto sulla propria pelle i disagi causati dall’attuale amministrazione, supportata anche da quelle forze che ora schierano altri candidati, sapranno invece premiare chi ha svolto con costanza e coerenza una vera opposizione al servizio della collettività”.