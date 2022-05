Un parco fotovoltaico nella cava di Molassana, da Paola Nicora l’idea per l’impianto in dismissione

Genova. Un parco fotovoltaico nella cava di Molassana. È questa la proposta di Paola Nicora, candidata al consiglio comunale di Genova nella lista Toti per Bucci sindaco.

“La cava di Molassana è in dismissione e dobbiamo sfruttare questa opportunità – spiega Nicora – per il quartiere può rappresentare una svolta tramite la ricerca di condizioni favorevoli per un recupero ambientale integrato con il territorio circostante. Con un parco fotovoltaico inserito nella cava sarà possibile mettere in sicurezza l’area, trasformandola in un distretto green in grado di portare vantaggi pratici ed economici ai cittadini”.

“Un parco di questa dimensione potrebbe da solo alimentare l’intera Valbisagno in maniera ecologica e intervenendo su un’attività che in passato è stata molto importante, ma che ha anche portato non pochi disagi al quartiere. Fornire energia green ai residenti e magari a prezzo agevolato, sarebbe il giusto risarcimento dopo tanti anni di svantaggi. Genova può e deve restituire qualcosa di importante a questi suoi cittadini.”

“È giunta l’ora di parlare di soluzioni di questo tipo e del futuro della cava, perché sarebbe davvero un danno per i residenti ritrovarsi dopo anni di disagi, con la beffa di un buco nella montagna senza alcun beneficio diretto. Anzi, con l’onere di dover mantenere un territorio molto ampio senza che sia sfruttato e soprattutto senza prospettive.”