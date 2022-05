Un nuovo parco in Val Bisagno: partono i lavori per il ‘geotecnico’ di via Monterosa

Genova. Una zona abbandonata al degrado al confine tra i due municipi della Val Bisagno che nel giro di pochi mesi sarà recuperata, messa in sicurezza e aperta alla cittadinanza. Parliamo del nascituro parco Geotecnico Monterosa, che sorgerà sulla collina della del Mirto qualche decina di metri sotto il complesso residenziale di Torre Quezzi, meglio conosciuto come Biscione, nel suo versante di levante.

Questa zona di confine tra Staglieno e Marassi, Media e Bassa Val Bisagno, presenta alcune criticità che da anni i residenti vorrebbero superare. Negli ultimi anni sono stati realizzati alcuni attesi lavori di regimentazione delle acque piovane che spesso in passato hanno dato problemi ai palazzi più a valle. Recentemente è stato riqualificato il passo di collegamento fra Monterosa e Via dei Platani ( Passo Ceotto). Ma gli interventi previsti non si fermano qui.

Nelle prossime settimane partiranno i lavori per la realizzazione del parco Geotecnico: gli interventi previsti consentiranno una riqualificazione delle aree fra Monterosa e via Fea che saranno accessibili al pubblico e gli allestimenti saranno “dedicati ad interventi mirati alla stabilizzazione dei versanti, con recupero di aree, alla regimazione delle acque ma anche alla riqualificazione di aree sensibili attualmente in degrado che potrebbero essere recuperate sia come aree verdi aperte al pubblico sia come zone su cui veicolare il turismo: in particolare si pensi a percorsi pedonali e per mountain bike, ad aree attrezzate, a percorsi di collegamento con la sentieristica di vallata e dell’Alta Via, così come con i Forti genovesi, all’Acquedotto Storico”, come si legge nella relazione tecnica degli uffici comunali guidati dal geologo Giorgio Grassano.

Il progetto del parco

Nei fatti saranno quindi aperti dei percorsi e degli spazi fruibili al pubblico sul versante del monte, con sentieri, cartellonista e arredi urbani di vario genere. Una zona che da ‘discarica mancata’ diventerà quindi un’area sosta e ristoro, fruibile per i residenti e passanti con una vista particolarmente suggestiva poichè dominante sulla tutta la vallata del Bisagno con visto fino al mare.

Un intervento che si realizza grazie alla collaborazione di Comune di Genova, in questo caso nell’aree tecniche di delega dell’assessore Pietro Piciocchi, con i Municipi di vallata. “Oltre questa importante novità che migliorerà in modo sostanziale la vivibilità del quartiere, il Municipio IV Media Valbisagno ha messo in programma, dopo numerosi incontri con la cittadinanza, un piano di intervento per completare il collegamento fra Monterosa e Montenero con un progetto simile a Passo Ceotto – sottolinea il Presidente del Municipio Roberto D’Avolio – inoltre, nei prossimi mesi inizierà il primo lotto di riqualificazione dei Giardini Malaspina che prevederà diversi interventi fra cui un interessante patto di collaborazione teso a migliorare il mantenimento dell’area verde e a regolamentare l’utilizzo del campetto. Dopo aver ottenuto il servizio integrative AMT su Montenero abbiamo instaurato un dialogo costante con la cittadinanza che, nonostante le poche risorse, sta portando bei risultati per il quartiere”.