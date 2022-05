Genova. Una nuova veste, luminosa e colorata, per la fontana di piazza De Ferrari, da questa sera, grazie all’innovazione messa a punto dal settore Impianti di Aster, la partecipata che si occupa di manutenzioni, verde pubblico ma anche della gestione delle fontane.

Dopo l’anteprima straordinaria per il Giro d’Italia, è stata inaugurata ufficialmente questa sera, alle 21, l’illuminazione scenografica dei getti laterali. Una cornice di luci in grado di dare il massimo risalto alle geometrie della piazza del centro di Genova e ai suoi giochi d’acqua.

L’intervento ha previsto la sostituzione in superficie delle vecchie piastre con le nuove, in acciaio inox. Un cavo speciale subacqueo – lungo ben 500 metri – collega invece, sottoterra, quattro nuovi quadri elettrici a servizio di 43 faretti con protocollo Digital Multiplex e controllo RGB di ultima generazione.

Proprio al controllo della partita cromatica – anche da remoto – saranno affidati giochi di luce sempre diversi, a porre l’accento sugli eventi che sceglieranno Genova come palcoscenico ideale. Il settore Impianti ha implementato un software esistente, al servizio della centralina di controllo, rendendo possibile utilizzarlo a distanza, praticamente con una app.

All’inaugurazione i vertici di Aster, Francesco Massimo Tiscornia, presidente, e Antonello Guiducci, Ceo oltre all’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova Pietro Piciocchi.

Led, mille colori, tecnologia: ecco la nuova illuminazione della fontana di De Ferrari

“L’illuminazione urbana è sempre più un elemento fondamentale della vivibilità e della fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutti i cittadini, anche a favore della socialità e della sicurezza. Proprio per questo, Aster sta incrementando fortemente il proprio know how al suo interno”, dice presidente di Aster Francesco Massimo Tiscornia.

“Questa è una delle tante anime della nostra azienda, un’anima tecnologica che forse è meno conosciuta ma che sempre di più ci sta dando soddisfazione – afferma il ceo di Aster Antonello Guiducci – dopo gli interventi per l’illuminazione artistica della cupola della basilica di Carignano e di Galleria Mazzini, il settore conferma una volta di più la sua vocazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio urbano genovese, sviluppata in una stretta strategia di intenti con la civica amministrazione. E non ci fermiamo qui”.

Presto, infatti, anche il castello di Nervi, sulla passeggiata Garibaldi sarà investito della luce scenografica messa a punto da Aster. Domani sera, lunedì, invece Aster inaugurerà un nuovo sistema di illuminazione per via Gualco, in Val Bisagno.

Il tutto, senza dimenticare la sostenibilità. “Illuminare i simboli di una città, guardando al futuro e all’ambiente: ne abbiamo fatto un obiettivo – aggiunge Sergio Manenti, responsabile del settore Impianti di A.S.Ter. a capo dell’intervento – Grazie all’utilizzo delle luci a LED, come quelle inserite in questo importante progetto, l’illuminazione scenografica è divenuta sostenibile, ad alta diffusione ed a basso impatto ambientale”.

Un po’ di numeri: 43 getti d’acqua, 43 faretti Dmx, 500 mt di cavo, 43 piastre inox 316 L, 250 viti acciaio inox, 10 cassetti stagni subacquei, 4 quadri elettronici\elettrici.