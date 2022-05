Turismo: a Genova previsto un maggio positivo, ma i dati dell’Osservatorio arrivano troppo tardi

Genova. “La stagione ripartita in modo abbastanza convincente, ma non è più possibile fare previsioni a lungo termine. Una settimana fa avrei detto che maggio sarebbe stato tranquillo, invece oggi posso affermare che ci sarà parecchio movimento”. Sono ancora flussi turistici che Laura Gazzolo, presidente della Sezione Turismo, Cultura e Comunicazione di Confindustria Genova e coordinatrice regionale del Turismo, definisce “schizofrenici”.

Impossibile, per esempio fare previsioni sull’estate, anche alla luce della situazione internazionale. “Le persone hanno ricominciato a viaggiare ad aprile − spiega Gazzolo − è stato un mese positivo per Genova. Purtroppo i dati delle fonti ufficiali tardano e non riusciamo a intercettare i flussi, per esempio abbiamo scoperto che l’anno scorso gli svizzeri sono venuti da noi, ma lo abbiamo saputo troppo tardi”.

La situazione dell’Osservatorio turistico della Regione Liguria è questa: in questi giorni sono stati pubblicati i primi dati su arrivi e presenze turistiche nel 2022. Per ora si tratta solo del mese di gennaio.

“Due settimane fa l’Agenzia In Liguria ci ha presentato il piano strategico e da settembre pare che avremo un nuovo sistema più rapido ed efficace”, annuncia Gazzolo.

Oggi esistono sistemi molto avanzati: attraverso i big data si comprendono moltissime informazioni sulle zone più frequentate. “Nel 2022 qualsiasi azienda vuole dei dati quasi in tempo reale, fanno capire la tendenza”.

In ogni caso le prime cifre del 2022 mostrano quale sia stato l’impatto della pandemia nell’inverno 2021 in piena terza ondata, perché la differenza con l’anno precedente, pur non essendoci lockdown, è evidente.

In provincia di Genova gli arrivi degli italiani (il numero di clienti ospitati negli esercizi ricettivi) sono passati da 17.877 a 45.972 (+157,16%), le presenze (ossia le notti trascorse) sono passate dalle 55.072 del gennaio 2021 alle 108.026 del gennaio 2022 (+96,15%).

Ancora più alte le percentuali degli stranieri, anche se ancora indietro come quantità di arrivi e presenze: solo 2.696 avevano scelto di arrivare in provincia di Genova a gennaio 2021, sono stati 9.557 nel gennaio 2022 (+254,49%). Le notti trascorse sono passate da 9.822 a 27.627 (+181,28%).

In particolare il Comune di Genova registra gran parte di questi arrivi e presenze: 30.092 arrivi di italiani nel gennaio 2022 (+135%), 70.859 le presenze (+85%), 7.728 gli arrivi di stranieri (+241%) e 22.465 le presenze (+196%).

Rispetto ai numeri del 2019 (che erano comunque in calo rispetto al 2018), la Provincia di Genova fa addirittura meglio sugli arrivi italiani, visto che erano stati 45.045, ma deve recuperare parecchio sulle presenze: erano state 107.292. Ancora impietoso il confronto sugli stranieri: 17.699 gli arrivi e 40.735 le presenze.

Il Comune di Genova nel 2019 aveva accolto a gennaio 2019 31.018 italiani e 14.685 stranieri. Le notti trascorse dagli italiani erano state 71.434, quelle dagli stranieri 32.660.