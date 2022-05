Tunnel subportuale, l’impronta di Renzo Piano sul progetto: venerdì riunione con Aspi e Comune

Genova. Quando qualche giorno fa a un convegno l’amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi ha affermato che all’inizio del 2023 sarebbero partiti i lavori per il tunnel sotto il porto di Genova in tanti hanno pensato che forse si stava confondendo con qualche altra opera. Ma che dopo l’accordo compensativo per la vicenda del Morandi, siglato lo scorso anno tra Comune, Regione e Aspi, il progetto dell’arteria sottomarina che collegherà la zona di San Benigno a quella della Foce è tornato davvero d’attualità.

Ne è prova il fatto che questo venerdì ci sarà un incontro sul progetto tra Comune di Genova, Autostrade per l’Italia e il Renzo Piano Building Workshop. Questo perché l’archistar che già ha regalato l’idea per il nuovo ponte San Giorgio avrà un ruolo anche nell’elaborazione del tunnel. In particolare il suo compito sarà quello di realizzare l’imbocco in zona Casaccie e di fare in modo che la nuova infrastruttura si sposi con il disegno del Waterfront Levante.

L’obiettivo del sindaco-commissario Bucci sarebbe quello di inaugurare l’opera nel 2027. Una tempistica accelerata di quasi due anni rispetto al cronoprogramma che era stato indicato da Aspi per la spesa dei 700 milioni a disposizione. Autostrade inizierebbe a contribuire dal 2022 con 5 milioni di euro, poi con 10 nel 2023, 15 nel 2024, 100 nel 2025, 200 nel biennio successivo, 150 nel 2028 e 20 milioni nel 2029. La maggiore rapidità sarebbe legata a una semplificazione dei processi autorizzativi. Ma sembra difficile che un’opera simile non sia assegnata tramite una gara a evidenza pubblica e solo questo necessiterebbe di tempi tecnici più lunghi.

L’impronta di Renzo Piano sarebbe sul progetto preliminare che dovrebbe accompagnarsi anche all’analisi di fattibilità tecnico economica e che saranno presentati a giorni. Poi servirà l’ok della conferenza dei servizi. Tecne, l’azienda ingegneristica del gruppo Autostrade per l’Italia ha iniziato intanto a effettuare le prime indagini geognostiche.

Rispetto al progetto elaborato anni fa e nel cassetto della dismessa società comunale Tunnel Spa la galleria pensata da Aspi è più lunga di un chilometro, 3,75 chilometri in tutto, parte dal Wtc e arriva, con un’uscita intermedia alle Casaccie, fino a viale Brigate.

Sulla carta il tunnel dovrebbe essere gratuito ma nello schema di accordo tra Aspi, Comune è scritto che “qualora l’importo complessivo dei due interventi di accesso all’Autostrada A10 da ricomprendere nella concessione risultasse maggiore di 930 milioni, la parte eccedente dovrà essere per intero soggetta a remunerazione tariffaria”. Se Aspi quindi dovesse spendere di più sarebbe autorizzata a stabilire dei pedaggi, almeno in parte, ma potrebbe anche far ricadere i maggiori costi sui pedaggi della rete autostradale nazionale.

Il tunnel subportuale porta con sé un altro progetto atteso (non da tutti) da anni: la dismissione della sopraelevata. La strada Aldo Moro potrebbe essere abbattuta in alcuni tratti oppure trasformata in una passeggiata sullo stile della newyorkese High Line.