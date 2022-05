Tunnel delle Ferriere ufficialmente chiuso del tutto fino al 15 luglio

Genova. Si è chiusa da pochi minuti la riunione tra Città metropolitana, Anas, Anci, sindaci della Fontanabuona, Camera di Commercio, Aziende di trasporto in cui dovevano decidere le sorti del traforo dal 16 maggio in poi.

La decisione è stata presa e prevede appunto la chiusura integrale fino al 15 luglio, dopodiché la riapertura prevede doppio senso di marcia e la chiusura notturna, dalle 22 alle 6, per completamento dei lavori, fino a gennaio 2023.

Le ipotesi presentate la settimana scorsa da Anas erano due:

– Dopo il 16 maggio, riaprire con senso unico cadenzato (stesse modalità di aperura delle settimane scorse) in diurno con corrente veicolare verso Genova dalle 6 alle 13 e corrente veicolare verso Chiavari dalle 13 alle 20 fino alla fine dei lavori, previsti a luglio 2023. Prevista quindi la chiusura notturna dalle 22 alle 6.

– Dopo il 16 maggio, non riaprire e tenere chiuso per altri due mesi in modo da riaprire poi, dalle 6 alle 20, con due sensi di marcia. Durante la notte quindi il tratto rimarrebbe chiuso per il completamento dei lavori, fino a gennaio 2023.