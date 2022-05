Trovata a Genova la via dedicata alla memoria della poliziotta Emanuela Loi

Genova. Si è svolto l’incontro tra Aleksandra Matikj, promotrice dell’iniziativa “Via Emanuela Loi a Genova” nonché la presidentessa del “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione” e dell’Associazione Liguria nel cuore, e il Procuratore capo Francesco Pinto.

“È stato un incontro decisivo, ne sono lieta. Siamo entrambi d’accordo sull’area propostaci dal Direttore di Toponomastica e del Vicesindaco Massimo Nicolò. La Via in merito sarà tra la Procura di Genova e il Tribunale per i minorenni, di fronte al primo parco pubblico di Genova ossia quello dell’Acquasola che è uno dei tradizionali passeggi e di giochi fin dai primi dell’Ottocento, un esempio anche per i giovani che difenderanno Genova e l’Italia contro la mafia. La zona è centrale, si parte da Piazza Corvetto fino al Ponte Monumentale che sovrasta Via XX Settembre e congiunge il quartiere di Portoria con quello di Carignano” – commenta la Matikj – “La nostra iniziativa, presentata in primis da due Donne e due validissime Consigliere comunali Cristina Lodi e Maria Tini, è stata votata all’unanimità dal Consiglio comunale durante la Giornata internazionale dei diritti delle Donne.

Ora non rimane altro che onorare la Celebrazione di Emanuela Loi, Prima Donna poliziotto di Stato italiano uccisa in servizio. Ricordiamo sempre che il 5 agosto 1992 le è stata conferita anche la Medaglia d’oro al Valor civile per il Coraggio espressi nel servizio, fino al sacrificio della propria vita contro Cosa nostra e a Difesa della Magistratura Italiana che insieme ai Giudici Borsellino, Falcone e Caponnetto diedero un esplicito segnale e l’esempio nella lotta contro la criminalità organizzata che, purtroppo tutt’oggi serpeggia anche tra i banchi di scuola, in alcuni locali e ad adescare senza alcuna pietà addirittura i minorenni che, troppo spesso sono a finire tragicamente da tossicodipendenti nella loro fragile età sfruttati per mero guadagno e spaccio delle sostanze stupefacenti e non c’è il modo migliore del nostro che, uniti insieme alle Autorità giudiziarie genovesi attuali, possiamo anche oggi dire Basta alla mafia in Liguria.