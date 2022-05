Trentennale della strage di Capaci, la vedova Schifani a Genova: “Le istituzioni ci lasciarono soli”

Genova. “Quando venne ammazzato il giudice Falcone noi familiari degli uomini della scorta fummo lasciati soli. L’unico a starci vicino è stato Paolo Borsellino, un uomo meraviglioso e io sono qui per lui”. Così Rosaria Costa, la vedova dell’agente Vito Schifani che dal pulpito della chiesa di San Domenico a Palermo invitò i mafiosi a inginocchiarsi e a chiedere perdono, a Genova nel corso della commemorazione organizzata dall’Anm per i 30 anni della strage di Capaci.

“Lui mi disse di rimanere a Palermo. Ci sono segnali dal carcere mi spiegò e solo dopo capii che si riferiva ai primi pentiti, ma dopo la sua morte sono scappata dalla Sicilia. Borsellino era lo Stato che fa sentire importante. Perché gli uomini della scorta non vengono quasi mai ricordati”, ha detto ai tanti magistrati e avvocati genovesi riuniti nell’aula magna del tribunale. La donna, oggi che si è risposata con un maresciallo della guardia di finanza vive a Sanremo. Il figlio, che quando il padre Vito morì aveva solo 4 mesi, oggi è a sua volta un ‘uomo in divisa’ nelle fiamme gialle.

“Io non credo alle grandi manifestazioni, alle grandi commemorazioni – ha concluso la vedova – come stanno facendo a Palermo. Non le rinnego, ma le rifuggo. Penso che potrebbero usare questi soldi per qualcosa di più importante per ricordare i giudici e gli uomini delle scorte. Ma una cosa bisogna dirla: non lasciate sole le persone per bene, perché quando sono sole fanno questa fine”.

Ad aprire la commemorazione è stato il presidente della giunta ligure dell’Anm Domenico Pellegrini che ha ricordato come i magistrati abbiano “un grande debito verso i colleghi uccisi e che bisogna continuare la loro opera facendo il nostro dovere, rispettando le leggi e dimostrando anche nelle aule di giustizia i valori in cui crediamo. Dimostrando a noi stessi e al mondo che Falcone è ancora vivo”.