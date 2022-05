Trenino Genova Casella, da domani monitor nelle carrozze per informare i turisti

Genova. La ferrovia Genova – Casella si arricchisce da domani di un nuovo servizio, con l’obiettivo di rendere sempre più piacevole il viaggio a bordo dei propri treni. Cinque carrozze saranno, infatti, dotate di monitor per fornire utili informazioni a chi viaggia. Due monitor per carrozza, per consentire la visibilità a tutti i passeggeri.

I nuovi schermi avranno una funzione di infotainment: da una parte fungeranno da information point grazie alla visualizzazione di prossima fermata del treno, garantita dal sistema di monitoraggio RFID (Radio Frequency Identification) installato lungo la linea che consente di localizzare in tempo reale la posizione dei convogli.

La seconda funzione sarà di entertainment: sui nuovi schermi sarà, infatti, possibile visualizzare video promozionali e informativi della ferrovia, del territorio servito e degli altri servizi offerti da AMT; un mix quindi di informazione e intrattenimento che renderà ancora più piacevole il viaggio.

I monitor sono stati installati grazie ai finanziamenti di Regione Liguria, erogati nell’ambito della manutenzione annuale della ferrovia Genova – Casella. Nei prossimi mesi il sistema sarà implementato con servizi aggiuntivi che consentiranno di fornire ulteriori contenuti ai clienti della ferrovia.

“Come Regione Liguria abbiamo voluto fare questo ulteriore investimento – dichiara l’Assessore ai Trasporti di Regione Liguria – in quanto riteniamo questa una linea utile ai pendolari ma dalla grande rilevanza turistica e perché i nuovi monitor, insieme a tutte le altre implementazioni tecnologiche effettuate in questi anni e già programmate sulla ferrovia, daranno ai passeggeri utili informazioni rendendo ancora più piacevole il loro viaggio attraverso i bellissimi territori attraversati dal trenino”.

“La ferrovia Genova Casella diventa sempre più un servizio unico, dove storia, turismo e territorio si uniscono alle nuove tecnologie per consentire nuove esperienze di viaggio – dichiara Marco Beltrami, Presidente AMT – Continuiamo nel nostro progetto di sviluppo e arricchimento di questa infrastruttura che ha veramente caratteristiche uniche. Ringrazio ancora una volta Regione Liguria per la costante collaborazione e il territorio per la disponibilità e l’entusiasmo manifestato”.