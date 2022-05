Tornano i tornei giovanili organizzati dall’Athletic Club, dalla Coppa Grondona al 48° Minitrofeo Albaro

Genova. L’Athletic Club Albaro torna ad organizzare, dopo due anni, dal 16 maggio al 19 giugno, i tornei di calcio giovanile: la prestigiosa Coppa Grondona, giunta alla 21a edizione, e lo storico Minitrofeo Albaro (48a edizione)

I tornei organizzati sul terreno del ‘Mons. Sanguineti’ di Quarto Alto vedranno coinvolte 110 squadre e 40 società: 34 giorni di sport non-stop durante i quali si giocheranno 240 partite di calcio, che vedranno protagonisti bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. I numeri sono quelli delle grandi manifestazioni.

La Coppa Grondona, organizzata in collaborazione con il noto biscottificio genovese, si svolgerà dal 16 maggio al 12 giugno e vedrà coinvolte 35 società per un totale di 80 squadre partecipanti (dalla leva 2009 alla leva 2014).

Il 2 giugno andrà in scena il Memorial Renato Papi (leva 2014), in ricordo del ‘presidente gentiluomo’ dell’U.S. Albaro negli anni ’70 e ‘80.

Il 13 giugno inizieranno il Minitrofeo Albaro, riservato alle leve più piccole (2015/16) e il Memorial Gianni Filippini (leva 2008), che termineranno il 19 giugno.

Presso il ristorante Capricci, in via Cavallotti, a Genova, è avvenuta la presentazione ufficiale dei tornei, alla presenza delle più importanti cariche politiche e sportive del territorio.

L’amministratore delegato dell’Athletic Club Albaro Sergio Imperato e il presidente della Scuola Calcio, prof. Andrea Molinelli, hanno accolto le società e le istituzioni presenti. “Da medico e da paziente Covid ho potuto vivere in prima persone le gravi conseguenze della pandemia” ha detto Molinelli. “Ma se gli anziani sono stati i più penalizzati per quello che riguarda i danni fisici, i più colpiti a livello psicologico sono stati senza dubbio i bambini. Per questo motivo la raccomandazione che faccio ai mister e ai dirigenti delle società, nel ringraziarli della loro presenza, è quella di far divertire i propri ragazzi. Riscopriamo insieme la bellezza del gioco del calcio e dello stare insieme”.

“Abbiamo rischiato di perdere tornei di grande tradizione come questo, e con essi anche i futuri campioni che emergono anche grazie a questi eventi” ha detto l’Assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. “La scuola dello sport è fondamentale, insegna al rispetto e all’educazione, ad accettare la sconfitta e a ripartire più forti di prima. Grazie agli organizzatori che, pur tra molte difficoltà, sono riusciti a ripartire”.

“L’Athletic Club Albaro rappresenta una garanzia per quello che riguarda l’attività giovanile, quella che più conta” commenta il presidente del CONI ligure Antonio Micillo. ”Il calcio dei giovani deve essere per tutti un modello da prendere ad esempio. Organizzare eventi come questi rappresenta un grande atto di coraggio in un momento di pandemia e di crisi energetica: in Liguria siamo forti, testardi e sappiamo rimboccarci le maniche e andare avanti”.