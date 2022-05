Torna la Festa della Focaccia di Recco: una domenica di degustazioni gratuite per la regina delle focacce

Recco. Dopo Domenica 22 maggio ritorna, dopo due anni di forzato stop, la Festa della Focaccia di Recco che annualmente, la quarta domenica del mese di maggio, la Città di Recco dedica alla sua Focaccia. Sarà come un nuovo inizio, rivisto e corretto per riprenderne lo svolgimento in piena sicurezza, accompagnato dal consueto entusiasmo che sempre ha contraddistinto il consorzio, i suoi consorziati e la Città.

La Festa della Focaccia di Recco, è organizzata dal Consorzio della Focaccia di Recco in piena sinergia con il Comune di Recco eda anni gode del Patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Camera di Commercio di Genova.

Si, si chiama Festa perchè la Festa della Focaccia di Recco non è una sagra ma una festa con decine di migliaia di degustazioni gratuite, alla mattina della focaccia “con e senza” (cipolle) e al pomeriggio di sua maestà la Focaccia di Recco Igp

A fare da contorno, in Piazza Nicoloso, cuore della Città, già elegantemente abbellita dagli allestimenti floreali del Comune di Recco realizzati in occasione di Euroflora ci saranno idee regalo ed addobbi dei fioristi recchesi, il grande info point della Pro Loco che con il Comitato dei quartieri Sagra del Fuoco saranno a disposizione per le più complete informazioni turistiche e di servizio.

La festa sarà accompagnata dalla musica: sul palco centrale per tutto il giorno in piazza Nicoloso il DJ set Carlo Trapani, in via XX Settembre l’intrattenimento musicale sarà a cura di DJ Giannino, mentre in via Vittorio Veneto i Surya Vintage Band proporranno musica dal vivo.

Sotto il porticato che da via Roma abbraccia la bella piazza San Giovanni Bono si snoderà “Recco EXPO”, tanti banchi allestiti sia da operatori commerciali cittadini che da artigiani delle più varie tipologie, tutti provenienti dal Golfo Paradiso, risultato di un lavoro di squadra fra Consorzio, Ascom delegazione di Recco, CIV Recco On Line e Pro Loco di Recco.

E nel pomeriggio la partecipazione straordinaria della Filarmonica G. Rossini, vanto della Città di Recco con il suo più coinvolgente repertorio musicale portando allegria e applausi a cielo aperto.

Un grande evento che pre COVID ha sempre visto la partecipazione di numerosi bus turistici, (settore per vari motivi purtroppo ancora in sofferenza) ma ne sono già previsti provenienti da Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana e da tutta la Liguria. Quest’anno la Festa della Focaccia è dedicata anche a loro.

Si rinnova quindi l’appuntamento imperdibile a gustare una delle eccellenze del gusto italiano, la Focaccia di Recco col formaggio IGP, godendo dell’ospitalità degli operatori turistici e commerciali cittadini e delle bellezze che il suo territorio offre.

Le distribuzioni gratuite 2022

Alla mattina dalle ore 10 alle 12,00 Focaccia “con e senza” cipolle

in piazza Nicoloso:

dalle 10,00 alle 11,30 Panificio Moltedo G.B. di via Assereto,

dalle 10,00 alle 11,00 Panificio Tossini di via Assereto

in via Fiume / via XX Settembre

dalle 10,30 alle 12,00 in via XX Settembre – Panificio Moltedo L. 1870

in piazza Nicoloso

dalle 11,00 alle 12,00 Panificio Tossini di via Roma,

Al pomeriggio:

dalle ore 14,00 alle 18,00 la FOCACCIA DI RECCO COL FORMAGGIO IGP

ore 14,00 alle 15,30 – in Piazza Nicoloso Panificio MOLTEDO G.B. di via Assereto

ore 14,30 alle 16,00 – in Piazza Nicoloso Panificio TOSSINI di via Assereto

ore 15,30 alle 17,30 – in Via Vittorio Veneto CONSORZIO Focaccia di Recco

ore 16,00 alle 17,30 – in Piazza Nicoloso Panificio TOSSINI di via Roma

ore 16,00 alle 17,30 – in via XX Settembre Panificio MOLTEDO L. 1874