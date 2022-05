Tiroide, al Gaslini open day per visite specialistiche endocrinologiche a bambini e adolescenti

Genova. Dal 25 al 31 maggio 2022, si svolgerà la “Settimana Mondiale della Tiroide”, evento internazionale finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica e la classe medica su prevenzione, diagnosi e terapia delle principali patologie tiroidee.

Il tema di questa edizione è: “TIROIDE E SALUTE: IO MI INFORMO BENE”, la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) parteciperà a questo importante evento insieme alla Società Italiana di Endocrinologia (SIE), all’Associazione Medici Endocrinologi (AME), all’Associazione Italiana Tiroide (AIT) e al Comitato Associazioni Pazienti Endocrini (CAPE).

La sezione Endocrinologia della Clinica Pediatrica dell’Istituto Gaslini, Università di Genova organizzerà un incontro il 25 maggio alle ore 17.00 presso l’Aula Magna del Gaslini, con pediatri di famiglia avente come tema “La Nutrizione Iodica e le conseguenze in gravidanza e in età pediatrica”. Vi sarà una lettura magistrale del professor Marcello Bagnasco, presidente dell’Associazione Italiana della Tiroide e interventi preordinati del professor Mohamad Maghnie direttore della Clinica Pediatrica dell’Istituto Gaslini, Università di Genova e del dottor Roberto Gastaldi, pediatra endocrinologo della Clinica pediatrica del Gaslini.

Il giorno 31 maggio dalle 14.00 alle 17.30 il Gaslini organizza un “Open Day” per eseguire visite specialistiche endocrinologiche a bambini e adolescenti con sospetta o accertata patologia tiroidea, che saranno svolte gratuitamente e senza prenotazione.

Per accedere: recarsi in libero accesso presso l’Ambulatorio di Endocrinologia pediatrica del Gaslini (pad. 16 piano terra). Info: robertogastaldi@gaslini.org.