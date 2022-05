Tifosi del Genoa in corteo sabato dopo la partita contro il Bologna

Genova. Orgoglio rossoblù. Ieri sera l’assemblea sotto la Gradinata Nord, la seconda nel giro di una settimana e già prevista indipendentemente dal risultato sportivo, in cui i tifosi hanno ribadito l’attaccamento al Genoa nonostante la retrocessione.

La volontà di mostrarsi uniti, dopo tanto tempo, e reagire al “funerale” messo in scena dai cugini doriani lunedì dopo Sampdoria-Fiorentina.

Per questo è stato chiesto di arrivare in anticipo, possibilmente con maglie rossoblù, per partecipare alla coreografia che sarà preparata per l’ultima in serie A.

Dopo la partita corteo verso piazza De Ferrari.

Intanto la Società ha annunciato prezzi molto popolari per concludere con lo stadio pieno. Gradinate a 2 euro, Distinti a 5 euro, Tribuna inferiore a 19 euro (under 16 9 euro), Tribuna superba 40 euro. Settore ospiti 10 euro (5 euro under 16).

Per la partita con il Bologna di sabato 21 maggio (ore 17:15), i biglietti sono acquistabili online, nelle ricevitorie TicketOne abilitate e al Genoa Store di via XII Ottobre 43r (orario continuato 10-19).

La prima fase di prevendita termina oggi alle 19 per i biglietti di Gradinata Nord per abbonati Gradinata Nord 2019/20. In corso anche la vendita Libera Gradinata Sud, Distinti, Tribuna e Settore Ospiti

La seconda fase con la vendita libera di eventuali giacenze in Gradinata Nord partirà da giovedì 19 maggio ore 10.



Una volta selezionato l’evento Genoa-Bologna sul sito https://genoacfc.ticketone.it occorre inserire nel codice promozionale (simbolo lucchetto) il numero di tessera DNA associato alla stessa (inizia con 022) anche se questa risulti scaduta e non sia stata rinnovata.

In fase di pagamento è possibile beneficiare dell’eventuale voucher di rimborso richiesto per le partite non usufruite nella stagione 2019/20.

I biglietti del settore ospiti sono in vendita sul sito https://genoacfc.ticketone.it e nelle ricevitorie abilitate.