Terror Zone, nel terzo film horror del regista genovese Alberto Bogo l’incubo si vive in lockdown

Genova. E’ un regista genovese, Alberto Bogo, a presentare il primo film horror italiano ambientato nei giorni del lockdown. Bogo, due film di genere all’attivo, Extreme Jukebox e Terror Take Away, distribuiti in Italia e all’estero, torna all’opera con Terror Zone, in realtà una vera e propria antologia che racconta i lati più oscuri dell’essere umano e portati ai livelli più estremi da un anno come quello della pandemia.

Il film si ispira a linguaggi anni Ottanta e Novanta ed è costituto da cinque episodi che spaziano fra diversi generi come il thriller, il grottesco e il drama, sempre però insaporiti dallo humor surreale che contraddistingue i lavori di Bogo.

Il film sarà presentato in anteprima in sala l’8 giugno alle 21 al Nickelodeon di Genova e in altri cinema di altre città italiane tra cui Milano e Roma. Successivamente sarà disponibile anche in digitale on demand.

Il progetto vede la presenza di ben cinque direttori della fotografia diversi e il cast include attori come la celebre scream queen nostrana Antonella Salvucci, Lazzaro Calcagno, Pietro Giunti, Barbara Alesse ed attori già presente nel precedente film di Bogo come Andrea Benfante, Anna Giarrocco, Alessia Sala e Selene Feltrin. Non mancano le solite guest star come Niky Argento, stella horror del web.

Completa il tutto una colonna sonora dark n’roll grazie alla collaborazione con l’etichetta discografica Black Widow Records.

Il film è stato prodotto da un team indipendente che ha investito e creduto nel progetto tra cui Andrea Lionetti (anche sceneggiatore) e Alessandro Sbabo.

SINOSSI

All’interno di un programma radiofonico “clandestino”, Zio Cesoia, speaker dall’aspetto ambiguo e sinistro, racconta i lati sempre più oscuri di una umanità portata allo stremo da un anno di pandemia.

Lockdate: un appuntamento al buio durante il lockdown è veramente una buona idea? Lo scoprirà una ragazza, nome in codice “Principessa Pinky”, spinta da un irrefrenabile desiderio di contatto umano…

Lovedown: fino a che punto la convivenza forzata può tenerci equilibrati? Lo scoprirà una coppia in procinto di separarsi poco prima del lockdown. Locked Youth: giovani, annoiati e… in cerca di ogni genere di svago, ma dovranno fare i conti con un killer spietato e un gruppo di prostitute cannibali.

Breakdown: un aiuto psicologico è ciò che serve in questo periodo per ritrovare il proprio equilibrio, ma quando il supporto diventa ossessione di benessere le conseguenze potrebbero essere inaspettate.

Locked end: una fuga tra due amanti clandestini si trasformerà in una notte di violenza e riti magici.



CAST:

Antonella Salvucci – Strega

Lazzaro Calcagno – Dottor Romeo Arturo

Pietro Giunti – Flavio

Barbara Alesse – Amanda

Andrea Benfante – Uomo

Anna Giarrocco – Donna

Emma Padoan – Giulia Martello

Alessia Sala – Principessapinky

Igli Shkurti – Sexyninja 91

Selene Feltrin – Chantal

Marco Taddei – Dottor Livio

Daniel Ivaldi – Ragazzo 1

Filippo Sabarino – Ragazzo 2

Paolo Serboli – Pandemic Hand

Roberto Serpi – Clochard

Giulia Melis – Michelle

Silvia Cinquegrana – Ginevra

Alessandro Davoli – DJ

Alessandra Salvoldi – Ragazza con mascherina

Tania Bizzarro – Oscuranatura

Niky Argento – Splendente Beatrix

Alessandro Sbabo – Il cuoco/Capo della setta

CREW:

REGIA: Alberto Bogo

SCENEGGIATURA: Andrea Lionetti, Alberto Bogo

D.O.P: Massimo Acquaviva, Lucio Basadonne, Brace Beltempo, Daniele Ciampi, Davide Colombino.

SCENOGRAFIA: Alberto Bogo

SUONO IN PRESA DIRETTA E MUSICHE: Stefano Agnini

SPECIAL FX: Ilaria Solari

TRUCCO E COSTUMI: Luna Carbone

PROPS E MASKS: Luca Meloncelli

MONTAGGIO: Riccardo Raffo

PRODOTTO DA: Andrea Lionetti, Alessandro Sbabo, Luca Malgara