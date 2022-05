Termovalorizzatore? Bucci: “Sono il primo a dire di sì se non inquina” e cita l’esempio Copenaghen

Genova. Dopo la suggestione della piscina con le onde a Voltri, arriva un altro progetto – questa volta preso solo ad esempio – destinato a far discutere, quello del termovalorizzatore – che già di per sé basterebbe per far scaldare la campagna elettorale – con la pista di sci incorporata. In realtà Marco Bucci, sindaco che punta al bis con il voto del prossimo 12 giugno, cita l’esempio della città danese, nell’ambito di un più ampio discorso sulla necessità di un impianto moderno, per la Liguria, per chiudere il ciclo dei rifiuti.

“Se c’è un termovalorizzatore che non inquina io sono il primo a dire di sì”, risponde a margine della presentazione della lista dell’Unione di Centro alle prossime comunali, ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento sull’ipotesi avanzata nei giorni scorsi dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Di termovalorizzatore si parla anche nel piano per la chiusura del ciclo appena approvato dalla giunta regionale. E di termovalorizzatore parla, criticandolo nettamente, il candidato del campo progressista Ariel Dello Strologo, e che sfida sul tema il suo avversario.

Bucci fa poi l’esempio di soluzioni tecnologiche all’avanguardia che potrebbero essere prese a modello, ad esempio il famoso impianto di Copenaghen sul cui tetto è stata costruita una pista da sci: “Per prima cosa vogliamo che non ci sia alcun inquinamento prodotto dal trattamento di rifiuti – afferma – esistono soluzioni molto valide, termovalorizzatori moderni, non si può dire no a prescindere, soprattutto dire no a quello che non si sa neanche come funziona, Copenaghen sopra il suo termovalorizzatore ha realizzato una pista da sci, che tra l’altro ha realizzato un’industria italiana”.

Bucci continua: “Oggi portiamo una parte dei nostri rifiuti ai termovalorizzatori in Piemonte, a Brescia, Piacenza e Parma, realizzati anche da Pd e M5s o ex M5s, sentirmi dire dalla sinistra che non vogliono i termovalorizzatori mi preoccupa – attacca – forse hanno cambiato idea? Cosa faranno di questi termovalorizzatori? Li demoliranno?”.

E aggiunge: “Dobbiamo trovare la soluzione migliore, che prima di tutto non inquini, dopodiché dobbiamo trovare una soluzione compatibile con la città e poi, al terzo punto, arriva la questione economica, se c’è un termovalorizzatore che non inquina io sono il primo a dire di sì – conclude – la cosa va analizzata, studiata, non si può dire no a prescindere senza fare valutazioni tecniche, sarebbe un errore enorme, l’errore dei ‘signor no’”.