Temperature da “notte tropicale” e sabato da bollino arancione per caldo ma nubi e temporali sono in arrivo

Genova. Tutti con lo sguardo all’insù, e alle spalle della costa, per capire e davvero un fronte di aria fredda da nord porterà a scatenarsi temporali e forse anche grandinate prima nell’entroterra della Liguria e poi anche sulla costa. Secondo vari modelli meteo le piogge potrebbero arrivare in maniera consistente intorno a mezzanotte.

Per quasi tutta la giornata nubi molto spesse si sono assiepate sui rilievi immediatamente nell’interno di Genova e provincia in questo sabato definito “da bollino arancione” dallo stesso ministero della Salute per caldo e afa. Le temperature come già ieri e il giorno precedente sono state nettamente al di sopra della media con sforamenti dei trenta gradi in diverse località.

Il bollettino meteo di Arpal, l’agenzia regionale, parla di forti condizioni di instabilità, questa sera, con probabili temporali sparsi su tutta la regione ma con bassa probabilità di fenomeni forti su tutte le zone. In serata, piuttosto, avremo venti da settentrionali in rinforzo.

Domani, domenica, nelle prime ore della notte permangono condizioni di spiccata instabilità che favoriscono lo sviluppo di temporali sparsi ma ancora con bassa probabilità di fenomeni forti; al pomeriggio ancora possibili temporali moderati sull’imperiese. Venti in ulteriore rinforzo da nord. Anche lunedì nelle ore centrali possibili isolati rovesci o temporali di calore nell’interno, d’intensità al più moderata.

Ma ovviamente è il caldo l’elemento dominante delle ultime ore (ieri Castelnuovo Magra, nello spezzino, con 37.2, ha registrato il nuovo record per il 2022 ma le massime sono state diffusamente superiori ai 30 gradi).

La scorsa notte sono state numerose le stazioni della rete Omirl che hanno fatto registrare valori minimi superiori a 20 gradi, ovvero la cosiddetta “notte tropicale”. Il valore più alto a Corniolo (Riomaggiore, La Spezia) con 24.3, seguita da Alassio (Savona) con 23.3, Camogli (Genova) con 23.1, Cipressa e Pizzeglio (Castelvittorio) nell’imperiese con 22.8.

Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia queste le minime registrate: Genova Centro Funzionale 22.4, Savona Istituto Nautico 22.4, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 21.4, La Spezia 21.7. E alle ore 11.00 si registrano già temperature di 33.1 a Rapallo (Genova), 32.0 a Ellera Foglietto (Albisola Superiore, Savona), 31.6 ad Albenga Isolabella (Savona), 31.4 a Luni Provasco (La Spezia). 28.5 a Nei capoluoghi di provincia, sempre alle 11.00. 29.8 a Genova Centro Funzionale, 28.5 a Savona Istituto Nautico, 24.7 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico, 29.5 alla Spezia.